誤會一場？ 友邦吐瓦魯疑被列入美國簽證禁令名單

美國國務院上月疑似將太平洋島國吐瓦魯列入了36個禁止入境的國家名單。圖為吐瓦魯富納富提島。（路透資料照）

2025/07/01 14:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院上月疑似將太平洋島國吐瓦魯（Tuvalu）列入了36個禁止入境的國家名單中。對此吐瓦魯政府表示，正在尋求華府的書面保證，確保其公民不會被禁止入境。

據《路透》報導，美國總統川普上月曾頒布禁止12國公民入境的命令，於美東時間6月9日零時生效，旨在保護美國免受「境外恐怖分子」侵擾。

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與此同時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）簽署的1份內部文件顯示，華府正考慮限制另外36國的公民入境，包括3個太平洋島國吐瓦魯、東加、萬那杜。

消息一出，立即引起吐瓦魯舉國關注。該國人口約1萬1000人。美國國家航空暨太空總署（NASA）預測，到了2050年，吐瓦魯大部分陸地與重要基礎設施將被海水淹沒。

吐瓦魯駐聯合國大使法萊福（Tapugao Falefou）表示，1名美國官員向其坦承，吐瓦魯被列入簽證禁令名單是「美國國務院的行政和系統性錯誤」。

吐瓦魯政府也於1日發出聲明表示，尚未收到任何被列入禁令名單的正式通知。美國駐斐濟大使館曾向其保證，這只不過是「系統內部錯誤」。

聲明還補充，吐瓦魯正在尋求「正式書面確認」，並繼續與美國政府接觸，「確保吐瓦魯人不會受到不公平的影響」。

然而，1名不具名的美國外交官員接受《路透》採訪時直言，「任何猜測都為時過早」。該官員指出，「吐瓦魯的公開聲明扭曲並忽略了美國對該國旅客的部分合理擔憂」。

另一太平洋島國東加媒體稍早報導，東加政府已收到美國正式警告，將被拒發簽證，並正研擬應對措施。萬那杜政府則尚未發表任何回應。

截至上月27日，已有超過1/3的吐瓦魯公民參加了澳洲首創的氣候簽證抽籤，獲得簽證者將能永久移居澳洲，儘管1年只有280個名額。

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