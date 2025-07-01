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    《柳葉刀》研究：川普削減全球援助 5年內恐逾1400萬人死亡

    研究顯示，美國總統川普削減美國大部分對外人道主義援助資金舉動，可能導致到2030年時超過1400萬人死亡。（法新社）

    研究顯示，美國總統川普削減美國大部分對外人道主義援助資金舉動，可能導致到2030年時超過1400萬人死亡。（法新社）

    2025/07/01 15:15

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國國務卿盧比歐3月表示，川普政府已取消美國國際開發署（USAID）超過80%項目。6月30日一項發表在醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）上的研究顯示，美國總統川普削減美國大部分對外人道主義援助資金舉動，可能導致到2030年時超過1400萬人死亡，其中包括超過450萬名5歲以下兒童。

    根據《BBC》報導，研究共同作者拉塞拉（Davide Rasella）表示，對許多中低收入國家而言，川普削減援助產生的衝擊規模，堪比一場全球大流行病或一場大規模武裝衝突。

    研究小組回顧133個國家數據，估計美國國際開發署資金在2001年至2021年期間，幫助發展中國家避免9100萬人死亡。他們也利用模型預測，如果資金削減83%（美國政府今年稍早宣布的數字）將如何影響死亡率。

    他們透過預測發現到2030年時，援助資金的削減可能導致超過1400萬人死亡。其中包括超過450萬名5歲以下兒童，即每年約70萬名兒童死亡。

    美國是迄今為止世上最大人道援助提供者，主要透過承包商在60多個國家開展業務。據盧比歐稱，仍有大約1000個項目將在美國國務院領導下和與國會協商後得到「更有效」管理。

    但據聯合國工作人員說，實地情況並未改善。1位聯合國官員上個月告訴《BBC》，因美國削減資金，肯亞難民營糧食配給降至歷史最低水平，數十萬人正在「慢慢挨餓」。

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