悚！男乘客隨身行李「暗藏16條活蛇」 闖關印度孟買機場被捕

印度孟買的賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場海關再度攔截1起走私案，1名搭機從泰國抵達印度的男乘客，在行李箱中私藏16條活蛇。（圖擷取自@mumbaicus3 社群平台「X」）

2025/07/01 14:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買的賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場（Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport）海關再度攔截1起走私案，1名搭機從泰國抵達印度的男乘客，在行李箱中私藏16條活蛇，乘客被當場逮捕，目前正在接受警方調查中。孟買海關指出，這已是該機場在6月內發生的第3起類似事件。

綜合外媒報導，根據孟買海關透露，上月29日他們在賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場攔下1名男乘客，並從他的行李箱搜出包含襪帶蛇（Garter snake）、加州王蛇（California king snake）、鼠蛇（Rat snake）、肯亞沙蟒（（Kenyan sand boa）等，總計16條活生生的蛇類。報導指出，這些蛇大多都對人類無害。

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孟買海關表示，先前機場較長發現走私黃金的案件，然而近來走私野生動物的情況變多，這次已是6月份發生的第3起動物走私事件。據了解，孟買海關6月初同樣攔下1名來自泰國的遊客，走私十幾條蛇；第1起事件發生後，又發現1名攜帶100隻動物的旅客，包含蜥蜴、太陽鳥（Sunbird）和爬樹負鼠（Tree-climbing possum）。

Customs officers at CSMI Airport, Mumbai Customs Zone-III foiled yet another wild life smuggling attempt, 16 live snakes-Garter, Rhino Rat, Albino Rat, Kenyan Sand Boa, CA King etc. seized from passenger returning from Thailand. Passenger arrested. Further investigation underway. pic.twitter.com/4n4o6ZK3U5 — Mumbai Customs-III （@mumbaicus3） June 29, 2025

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