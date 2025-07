悚！男乘客隨身行李「暗藏16條活蛇」 闖關印度孟買機場被捕

2025/07/01 14:51

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度孟買的賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場(Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport)海關再度攔截1起走私案,1名搭機從泰國抵達印度的男乘客,在行李箱中私藏16條活蛇,乘客被當場逮捕,目前正在接受警方調查中。孟買海關指出,這已是該機場在6月內發生的第3起類似事件。

綜合外媒報導,根據孟買海關透露,上月29日他們在賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場攔下1名男乘客,並從他的行李箱搜出包含襪帶蛇(Garter snake)、加州王蛇(California king snake)、鼠蛇(Rat snake)、肯亞沙蟒((Kenyan sand boa)等,總計16條活生生的蛇類。報導指出,這些蛇大多都對人類無害。

孟買海關表示,先前機場較長發現走私黃金的案件,然而近來走私野生動物的情況變多,這次已是6月份發生的第3起動物走私事件。據了解,孟買海關6月初同樣攔下1名來自泰國的遊客,走私十幾條蛇;第1起事件發生後,又發現1名攜帶100隻動物的旅客,包含蜥蜴、太陽鳥(Sunbird)和爬樹負鼠(Tree-climbing possum)。

