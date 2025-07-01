百人急逃！泰國衛生紙廠陷火海 至少8死、2失聯、20多傷

泰國北標府（Saraburi）一間衛生紙廠發生大火，出動大量消防車趕至現場灌救。（擷取自Fire & Rescue Thailand/FB）

2025/07/01 13:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部北標府（Saraburi）農開（Nong Khae）區一座紙巾工廠6月30日驚傳大火，烈焰濃煙席捲整座建築，導致至少8人罹難、2人失聯，另有逾20人受傷送醫。火勢延燒數小時才受控，場面怵目驚心。

綜合泰媒報導，這座佔地約1.6萬平方公尺的紙巾廠火警發生於昨日中午時分，一樓存放大量紙張和其他易燃原料，在高溫下迅速助長火勢，滾滾黑煙直衝天際。當時工廠內約有100名工人，大部分人及時逃生，但位於二、三樓的辦公區人員疑因逃生動線受阻而受困。

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由於火焰猛烈、屋頂坍塌，救難人員起初無法進入現場，直至晚間9點後才逐步展開搜索。根據最新搜救進度，一樓發現1具遺體，二樓2具，三樓5具，總計8人罹難，另有2人下落不明。死者與失聯者身分仍待確認。另有20多名工人因燒燙傷與吸入濃煙送醫，目前僅1人出院，其餘仍留院觀察。

警方指出，原料高度易燃，加上廠房通風不良與結構坍塌，導致火勢一發不可收拾。儘管晚上10點後火勢逐漸受控，但消防人員仍持續灑水降溫，防止餘燼復燃。目前官方尚未公布起火原因，事故發生地點的生產與儲存區域將是調查重點。工廠管理單位表示，相關作業與員工均有投保，承諾對死傷者家屬提供必要賠償與協助。

泰國衛生紙廠大火從昨日中午一路延燒至當天晚上10點才受到部份控制。（擷取自Fire & Rescue Thailand/FB）

濃濃黑煙直竄天際，畫面怵目驚心。（本報合成，擷取自Fire & Rescue Thailand/FB）

這場火災目前已知造成8人死亡，另有2人失聯。（擷取自Fire & Rescue Thailand/FB）

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