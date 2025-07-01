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    厄瓜多前副總統在大使館襲擊中被捕 被判入獄13年

    厄瓜多前副總統葛拉斯被判處13年監禁。（歐新社）

    厄瓜多前副總統葛拉斯被判處13年監禁。（歐新社）

    2025/07/01 14:43

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）去年在警方突襲墨西哥駐厄瓜多大使館襲擊中被捕，他被指控挪用原本用於重建2016年地震中受災兩省的資金。該地震摧毀多個社區，造成數百人死亡。他6月30日被判處13年監禁。

    根據《美聯社》報導，法官凱塞多（Mercedes Caicedo）表示，地震後重建資金被分配給「無法使用且不必要的建築」，最重要的是「完全不尊重受害者」。

    法院也禁止葛拉斯擔任公職，並處以2萬8800美元（約84萬台幣）罰款。葛拉斯目前已因另外兩起貪腐案件被關在最高安全監獄。

    葛拉斯2013年擔任厄瓜多副總統，時任總統為柯利亞（Rafael Correa）。葛拉斯2018年1月因涉嫌與巴西建築公司奧德布雷希特（Odebrecht）相關腐敗案而被解職。

    2024年4月，警方突襲墨西哥駐厄瓜多首都基多（Quito）大使館並逮捕葛拉斯。當時他剛獲得庇護數小時，隨後就被拘留。該事件引發世界各國領導人憤怒，他們紛紛批評厄瓜多爾總統諾波亞（Daniel Noboa）。

    根據《維也納領事關係公約》，外交場所被視為外國領土，具有「不可侵犯」的性質，東道國執法機構未經大使許可不得進入。厄瓜多政府為此逮捕辯護稱，葛拉斯是因貪腐案件被通緝的逃犯，而非出於政治原因，因此不符合墨西哥外交保護資格。

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