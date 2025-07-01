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    印度化工廠爆炸起火死傷增至36死36傷 恐還有更多罹難者

    印度泰倫加納邦化學工廠30日發生爆炸事故，印度官員表示，這起爆炸事故造成至少36死36傷，不排除還會發現更多罹難者。（圖擷自X）

    印度泰倫加納邦化學工廠30日發生爆炸事故，印度官員表示，這起爆炸事故造成至少36死36傷，不排除還會發現更多罹難者。（圖擷自X）

    2025/07/01 12:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度泰倫加納邦（Telangana）一間化學工廠30日發生爆炸事故，隨著救援工作進行，死亡人數也大幅攀升，印度官員表示，這起爆炸事故造成至少36死36傷，不排除還會發現更多罹難者。

    據《路透》報導，Sigachi公司在泰倫加納邦的一間化學工廠30日發生爆炸事故，強烈爆炸引發火災，同時工廠建築崩塌，火災緊急應變部門負責人表示目前這起爆炸已釀至少36死36傷，「我們仍在清理廢墟......只有當我們完成清理工作後，我們才能評估廢墟下是否還殘留有其他屍體。」

    這間工廠是Sigachi在印度境內生產微結晶纖維素（microcrystalline cellulose）的3間工廠之一，微結晶纖維素是一種用於食品和製藥的化合物，工廠產量略高於全公司每年217億噸產能的四分之一。

    Sigachi在聲明中表示，公司仍在確認傷亡人數。由於火災對工廠內的設備和結構造成損壞，工廠暫停運作90天。

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