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    澳洲前托兒所工作人員被指控 犯下70多項性犯罪

    澳洲警方指控1名前托兒所工作人員犯下數十起性犯罪。維多利亞州長艾倫說，對該男子涉嫌罪行感到噁心。圖為艾倫。（美聯社）

    澳洲警方指控1名前托兒所工作人員犯下數十起性犯罪。維多利亞州長艾倫說，對該男子涉嫌罪行感到噁心。圖為艾倫。（美聯社）

    2025/07/01 12:54

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲警方今（1日）指控1名前托兒所工作人員犯下70多項「令人深感痛心」的性犯罪。醫生敦促1200名澳洲兒童接受傳染病檢測。

    根據《法新社》報導，維多利亞警方表示，1名26歲男子被指控對8名年齡在5個月至2歲之間的兒童進行性侵犯，涉嫌犯下70多項罪行。警察局長史蒂文森（Janet Stevenson）指出，該男子在2017年至2025年期間曾於墨爾本20所托兒所工作。

    史蒂文森對記者說「你可以想像，聽到這個消息，這些兒童的家人一定非常痛心。」

    維多利亞首席衛生官麥格拉斯（Christian McGrath）聲稱，可能與被告接觸過的1200名兒童應接受傳染病「潛在接觸」檢測。當局沒有具體說明這些兒童可能接觸哪些疾病，但強調這些疾病可以用抗生素治療。

    麥格拉斯告訴記者「我們確實理解，這又是一個令人痛心的因素。」

    維多利亞州長艾倫（Jacinta Allan）說，她對該男子涉嫌罪行感到噁心。她表示，這些罪行令人震驚和痛心，她為那些遭遇可怕惡夢的家庭感到心碎。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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