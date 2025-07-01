美國囚犯開槍殺警越獄 隨後在隔壁縣落網

切羅基縣警長史密斯表示，囚犯趁獄警不注意奪取配槍將其擊斃。（美聯社）

2025/07/01 12:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州6月30日發生1起囚犯越獄事件，48歲的西蒙斯（Kelvin Simmons）被送往墨菲（Murphy）1家骨科診所進行治療，不料竟在診所搶走獄警的配槍後將其擊斃並逃獄，最後在附近的梅肯縣（Macon County）落網。

據《美聯社》報導，切羅基縣（Cherokee County）警長史密斯（Dustin Smith）於6月30日指出，48歲囚犯西蒙斯被送往墨菲1家骨科診所進行治療，不料他竟趁獄警不注意奪取配槍將其擊斃，隨後便前往停車場搶車逃逸，最後警方在距離診所東方1小時車程的梅肯縣逮捕犯人。

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史密斯說，這起事件共造成警察1死1傷，當中遇難的警察是弗拉特斯（Francisco Paul Flattes），已在切羅基縣警長辦公室工作4年，他的妻子也在該縣拘留中心工作。史密斯補充，這可能是自己職業生涯中最糟糕的日子之一。

當局聲稱，事件發生地當下便向梅肯縣警員通報，隨後西蒙斯的車輛就在美國64號公路被攔下，現場短暫對峙後便成功逮捕，並無其他人受傷。據了解，西蒙斯當初是因銀行搶劫罪被拘留，並於2024年10月曾有企圖越獄的紀錄。

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