鈔票滿天飛！美底特律直升機狂撒15萬元 「最後祝福」暖翻全社區

白花花的鈔票從天而降，吸引美國底特律市民停車、撿拾。（本報合成，擷取自Crystal Perry/FB）

2025/07/01 12:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州底特律東區近日上演一幕罕見景象：直升機從空中撒下大把鈔票與玫瑰花瓣，宛如天降祝福。這場特別活動並非行銷噱頭，而是為紀念當地知名商人、社區精神象徵達瑞爾．湯瑪斯（Darrell Thomas）而舉行的追思儀式。

綜合外媒報導，這場「鈔票雨」發生於6月27日，由達瑞爾的兒子「斯莫克」（Smoke）所策劃，他從一架直升機撒下5000美元現金（約新台幣15萬元）與大量玫瑰花瓣。他表示，這是父親留給社區的「最後一份祝福」，象徵他一生慷慨與愛的延續。

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當鈔票灑落至底特律的格拉紹大道（Gratiot Avenue）上空，街區陷入一陣驚喜與感動，不少車輛臨時停下，民眾爭相拾起掉落的紙鈔，也有人仰望空中拿出手機記錄下這一刻。

達瑞爾生前是汽車美容品牌 Showroom Shine Express 的創辦人，同時也是國家熱棒協會（National Hot Rod Association）認證的職業賽車手。人們則習慣以「Plant」這個暱稱稱呼他，讚譽他是社區裡無可取代的英雄。為了緬懷他的熱情與貢獻，家人當天也在街區舉辦了派對與老爺車展示，來紀念達瑞爾的一生。

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