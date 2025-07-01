為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    鈔票滿天飛！美底特律直升機狂撒15萬元 「最後祝福」暖翻全社區

    白花花的鈔票從天而降，吸引美國底特律市民停車、撿拾。（本報合成，擷取自Crystal Perry/FB）

    白花花的鈔票從天而降，吸引美國底特律市民停車、撿拾。（本報合成，擷取自Crystal Perry/FB）

    2025/07/01 12:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州底特律東區近日上演一幕罕見景象：直升機從空中撒下大把鈔票與玫瑰花瓣，宛如天降祝福。這場特別活動並非行銷噱頭，而是為紀念當地知名商人、社區精神象徵達瑞爾．湯瑪斯（Darrell Thomas）而舉行的追思儀式。

    綜合外媒報導，這場「鈔票雨」發生於6月27日，由達瑞爾的兒子「斯莫克」（Smoke）所策劃，他從一架直升機撒下5000美元現金（約新台幣15萬元）與大量玫瑰花瓣。他表示，這是父親留給社區的「最後一份祝福」，象徵他一生慷慨與愛的延續。

    當鈔票灑落至底特律的格拉紹大道（Gratiot Avenue）上空，街區陷入一陣驚喜與感動，不少車輛臨時停下，民眾爭相拾起掉落的紙鈔，也有人仰望空中拿出手機記錄下這一刻。

    達瑞爾生前是汽車美容品牌 Showroom Shine Express 的創辦人，同時也是國家熱棒協會（National Hot Rod Association）認證的職業賽車手。人們則習慣以「Plant」這個暱稱稱呼他，讚譽他是社區裡無可取代的英雄。為了緬懷他的熱情與貢獻，家人當天也在街區舉辦了派對與老爺車展示，來紀念達瑞爾的一生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播