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    美國州際公路掉落風力渦輪機葉片1傷 交通一度嚴重堵塞

    美國馬里蘭州華盛頓郡70號州際公路（I-70）發生驚險事故。（圖擷自「@njcoast_protect」X）

    美國馬里蘭州華盛頓郡70號州際公路（I-70）發生驚險事故。（圖擷自「@njcoast_protect」X）

    2025/07/01 14:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州華盛頓郡70號州際公路（I-70）今日清晨發生驚險事故，1輛運載風力渦輪機葉片的拖拉車因不明原因突然撞向護欄，造成葉片掉落橫跨中央分隔帶並波及對向車道，造成1人受傷並一度引發交通堵塞。

    綜合外媒報導，馬里蘭州公路管理局（SHA）向《福斯數位新聞》證實，1輛西向行駛的拖拉車清晨5時30分左右接近81號州際公路交流道附近時，所拖曳的大型風力渦輪機葉片撞上護欄，導致葉片部分衝進東向車道，並被一輛東向行駛的半聯結車撞擊。

    從馬里蘭州交通部監視器拍攝畫面可見，巨大葉片橫躺高速公路上，阻礙東西雙向車流。有關當局表示，有1位民眾被送往美利圖斯醫療中心（Meritus Medical Center），傷勢並無生命危險。

    事故導致70號州際公路西向所有車道封閉，東向則有2個車道一度無法通行。公路管理局指出，重型拖吊車組在切除護欄後，成功將拖車倒退回西向車道，並將整部車輛移至63號州道以西的路肩暫放。

    馬里蘭州警方與相關單位隨後清理現場，所有車道於上午8時28分全面恢復通行；目前事故詳細原因仍在調查中，公路管理局呼籲駕駛行經大型貨運車輛附近時務必提高警覺，確保行車安全。

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