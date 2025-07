美國州際公路掉落風力渦輪機葉片1傷 交通一度嚴重堵塞

2025/07/01 14:06

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國馬里蘭州華盛頓郡70號州際公路(I-70)今日清晨發生驚險事故,1輛運載風力渦輪機葉片的拖拉車因不明原因突然撞向護欄,造成葉片掉落橫跨中央分隔帶並波及對向車道,造成1人受傷並一度引發交通堵塞。

綜合外媒報導,馬里蘭州公路管理局(SHA)向《福斯數位新聞》證實,1輛西向行駛的拖拉車清晨5時30分左右接近81號州際公路交流道附近時,所拖曳的大型風力渦輪機葉片撞上護欄,導致葉片部分衝進東向車道,並被一輛東向行駛的半聯結車撞擊。

從馬里蘭州交通部監視器拍攝畫面可見,巨大葉片橫躺高速公路上,阻礙東西雙向車流。有關當局表示,有1位民眾被送往美利圖斯醫療中心(Meritus Medical Center),傷勢並無生命危險。

事故導致70號州際公路西向所有車道封閉,東向則有2個車道一度無法通行。公路管理局指出,重型拖吊車組在切除護欄後,成功將拖車倒退回西向車道,並將整部車輛移至63號州道以西的路肩暫放。

馬里蘭州警方與相關單位隨後清理現場,所有車道於上午8時28分全面恢復通行;目前事故詳細原因仍在調查中,公路管理局呼籲駕駛行經大型貨運車輛附近時務必提高警覺,確保行車安全。

