嗆中被報復！菲律賓前參議員挺南海主權遭北京制裁

中國本月1日宣布對菲律賓前參議員杜連迪諾（見圖）實施制裁。（歐新社資料照）

2025/07/01 11:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國今天（1日）宣布對菲律賓前參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）實施制裁，指他在「涉華問題上表現惡劣」。杜連迪諾針對菲律賓南海主權立場強硬，近月更抨擊中國政府聘雇網軍，散播親北京言論、介入菲國選舉。

中國外交部發言人1日在官方網站發布聲明稱，「一段時間以來，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中菲關係。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移」。

請繼續往下閱讀...

發言人證實，中國決定對「在涉華問題上表現惡劣」的菲律賓前參議員杜連迪諾實施制裁，禁止他入境中國和香港、澳門。

現年65歲的杜連迪諾曾於2019年至2025年擔任菲律賓參議員，並在2024至2025年出任參議院多數黨領袖；2022至2023年擔任參議院藍帶委員會主席。

杜連迪諾是推動菲律賓《海洋區域法》去年在參議院通過的關鍵人物之一。該法旨在為菲律賓劃定海域及空域航線，以明確其在相關海洋區域的法律地位，使國內立法與《1982年聯合國海洋法公約》、2016年南中國海仲裁案裁決相銜接。

杜連迪諾當時進一步表示：「作為一個獨立國家，中國不能否決我們的《海洋區域法》。」此舉引發北京反對，指該法嚴重侵犯中國在南海的主權和海洋權益。

此外，杜連迪諾今年4月還在參議院聽證會公布證據，指稱中國政府聘雇1家菲律賓行銷公司，透過網軍在菲律賓散播親北京言論，以及攻擊堅守菲律賓南海主權的官員及總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法