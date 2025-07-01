墨西哥販毒集團暴力事件20人死亡 其中4人被斬首

墨西哥當局表示，在庫利亞坎一座橋上發現了4具被斬首屍體。圖為國民警衛隊在錫那羅亞巡邏。（美聯社）

2025/07/01 12:27

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥當局表示，6月30日在錫那羅亞州（Sinaloa）首府庫利亞坎（Culiacan）一座橋上發現了4具被斬首屍體，這是販毒集團暴力事件激增的一部分。這類事件在不到一天的時間內，造成20人死亡。

根據《美聯社》報導，自去年兩大販毒集團「洛斯查皮托斯」（Los Chapitos）和「拉馬伊扎」（La Mayiza）爆發衝突後，兩個集團為爭奪控制權而展開的血腥鬥爭，已使庫利亞坎（Culiacan）成為販毒集團暴力活動中心。錫那羅亞州檢察官表示，在通往城外高速公路橋上發現4具懸掛屍體，他們頭顱被放在附近一個塑膠袋裡。

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墨西哥官員指出，在同一條高速公路上發現16具帶有槍傷的屍體，他們被塞進一輛白色貨車裡，其中一人已被斬首。當局聲稱，這些屍體上留有一張紙條，顯然是販毒集團留下，但紙條內容並未透露。

錫那羅亞州政府發言人卡斯特羅（Feliciano Castro）譴責這起暴力殺戮事件，強調當局需要根據暴力事件規模，重新審視其打擊組織犯罪策略。卡斯特羅聲稱，軍隊和警察正共同努力重建錫那羅亞的全面和平。

但大多數人認為，當局已失去對暴力事件的控制。去年9月「洛斯查皮托斯」和「拉馬伊扎」之間爆發血腥權力鬥爭，導致庫利亞坎陷入癱瘓。在暴力事件頻繁期間，庫利亞坎每天都會出現屍體，房屋佈滿彈孔，商店倒閉，學校也經常停課。

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