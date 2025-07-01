川普頭痛了！伊朗駭客嗆「手上還有料」 預告公布更多幕僚電郵

伊朗駭客再出手， 威脅洩川普幕僚大量電郵。（路透）

2025/07/01 11:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕一個與伊朗革命衛隊有關的駭客組織「Robert」，近日再度威脅將公開更多美國總統川普幕僚的電郵資料。該組織聲稱手中握有多達100GB的電郵內容，來自川普的核心圈，包括白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、律師林賽・哈利根（Lindsey Halligan）、顧問史東（Roger Stone）與成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）。

《路透》報導，這批駭客早在2024年總統大選前夕即浮出檯面，當時聲稱已侵入川普競選團隊成員的電郵帳號，並將部分信件內容分送給媒體。《路透》證實其中部分資料的真實性，包括川普與現任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）陣營律師之間的財務安排，以及與「狂暴丹尼絲」之間的和解談判等。

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美國司法部去年9月即發布起訴書，明指這起駭客行動與伊朗革命衛隊有關。但駭客本身在與《路透》的對話中拒絕回應相關指控。事實上，他們在川普勝選後一度表示「不會再有新爆料」，甚至今年5月還自稱「已退休」。然而，在本月美國對伊朗核設施發動空襲後，駭客又重新活躍，並試圖將這些電郵販售給媒體或第三方。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）譴責此舉為「無法容忍的網路攻擊」。聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）則警告，任何涉及國安資料外洩者，都將依法究辦。白宮與美國網路防衛機構（CISA）未對此具體回應，伊朗駐聯合國使團亦未回覆置評請求。

伊朗在先前與以色列的12天空襲戰中蒙受重大損失，根據保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）學者卡根（Frederick Kagan）分析，德黑蘭可能正在尋求報復方式，但又必須避免觸發美以進一步軍事行動。針對此種「非對稱手段」的使用，他指出：「釋出電郵資料，不太可能引爆另一場衝突。」

雖然美國網安單位近來仍示警，指伊朗駭客有可能將目標對準美國關鍵基礎設施或企業，但在實際衝突期間，伊朗駭客行動相對低調。《路透》指出，「Robert」組織本週主動聯繫記者，表示他們正在籌劃販售這批竊得資料，並要求媒體「協助擴散訊息」。

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