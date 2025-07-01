為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    亞洲野馬幼崽大病遭母馬拒收 反被美洲家養母馬收養

    普氏野馬是世界上僅存的真正野馬之一。（美聯社）

    普氏野馬是世界上僅存的真正野馬之一。（美聯社）

    2025/07/01 11:47

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1隻普氏野馬馬拉特（Marat）在明尼蘇達動物園（Minnesota Zoo）出生後不久便病危，隨後在醫療人員的救治下存活，但回園區後卻遭母親拒絕。於是工作人員突發奇想將馬拉特交給1隻剛痛失幼崽的家養美洲矮種馬愛麗絲（Alice）照顧，沒想到這隻母馬真的接受了牠，也成了普氏野馬幼崽成功給其他種母馬接受的首例。

    據《美聯社》報導，明尼蘇達動物園動物護理主管海茲曼（Kurt Heizmann）表示，作為世界上僅存的真正野馬之一，普氏野馬與一般馬略有差異，不僅從未被馴化過，同時牠們也比較強壯，但馬拉特出生時肢體有些問題，導致他很難站起來。

    海茲曼說，馬拉特在日常中很難跟上母親的腳步，因此很常躺在地上，同時被診斷出敗血症，需要立刻進行救治。而在治療後又被母馬拒絕領回，這讓工作人員十分為難，若是被母馬持續討厭，自然只能人工飼養，但這樣馬拉特將失去與同族學習的機會，尤其身為未被馴化的普氏野馬，完全由人類照顧顯然是不正確的行為。

    所幸後來工作人員找到1隻家養美洲矮種馬愛麗絲，當時正因為剛失去幼崽感到難過，卻也因此並未拒絕馬拉特，甚至允許牠吃奶，兩匹馬相處十分融洽，動物園動物健康主管里瓦斯（Annie Rivas）更形容這是如同童話般的完美故事，牠們就這樣成為彼此的依靠。

    但里瓦斯指出，馬拉特接下來要面對的是原有族群複雜的社會階級制度挑戰，雖然有愛麗絲教導如何與其他馬匹相處，但普氏野馬天生就比其他馬種狂野，還會踢工作人員，以此證明自己的統治地位，因此牠們可能還會需要相處幾個月的時間，期望能在馬拉特年老前將牠放回原野馬族群。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播