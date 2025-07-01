亞洲野馬幼崽大病遭母馬拒收 反被美洲家養母馬收養

普氏野馬是世界上僅存的真正野馬之一。（美聯社）

2025/07/01 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1隻普氏野馬馬拉特（Marat）在明尼蘇達動物園（Minnesota Zoo）出生後不久便病危，隨後在醫療人員的救治下存活，但回園區後卻遭母親拒絕。於是工作人員突發奇想將馬拉特交給1隻剛痛失幼崽的家養美洲矮種馬愛麗絲（Alice）照顧，沒想到這隻母馬真的接受了牠，也成了普氏野馬幼崽成功給其他種母馬接受的首例。

據《美聯社》報導，明尼蘇達動物園動物護理主管海茲曼（Kurt Heizmann）表示，作為世界上僅存的真正野馬之一，普氏野馬與一般馬略有差異，不僅從未被馴化過，同時牠們也比較強壯，但馬拉特出生時肢體有些問題，導致他很難站起來。

請繼續往下閱讀...

海茲曼說，馬拉特在日常中很難跟上母親的腳步，因此很常躺在地上，同時被診斷出敗血症，需要立刻進行救治。而在治療後又被母馬拒絕領回，這讓工作人員十分為難，若是被母馬持續討厭，自然只能人工飼養，但這樣馬拉特將失去與同族學習的機會，尤其身為未被馴化的普氏野馬，完全由人類照顧顯然是不正確的行為。

所幸後來工作人員找到1隻家養美洲矮種馬愛麗絲，當時正因為剛失去幼崽感到難過，卻也因此並未拒絕馬拉特，甚至允許牠吃奶，兩匹馬相處十分融洽，動物園動物健康主管里瓦斯（Annie Rivas）更形容這是如同童話般的完美故事，牠們就這樣成為彼此的依靠。

但里瓦斯指出，馬拉特接下來要面對的是原有族群複雜的社會階級制度挑戰，雖然有愛麗絲教導如何與其他馬匹相處，但普氏野馬天生就比其他馬種狂野，還會踢工作人員，以此證明自己的統治地位，因此牠們可能還會需要相處幾個月的時間，期望能在馬拉特年老前將牠放回原野馬族群。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法