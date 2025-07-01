美愛達荷州4大學生在租屋處遇害 博士生認罪逃死

美國愛達荷大學4名學生在租屋處慘死，華盛頓州立大學犯罪學博士生科伯格被捕後和檢方達成認罪協議。（美聯社）

2025/07/01 11:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷大學（University of Idaho）4名學生，2022年11月13日凌晨在校外租屋處慘遭砍死，華盛頓州立大學犯罪學博士生科伯格（Bryan Kohberger）於同年12月被捕，他如今簽署了認罪協議逃過死刑。

據《ABC》報導，本案4名死者分別為男大生查賓（Ethan Chapin）、女大生克諾德（Xana Kernodle）、摩根（Madison Mogen）和岡薩爾維斯（Kaylee Goncalves）。

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在案發租屋處內還有2人逃過一劫，其中1人驚恐透露兇嫌曾從她身邊走過，這起事件的殘忍程度震驚了全美，警方經過將近7個星期的緝凶後，終於鎖定科伯格涉有重嫌，遺留在現場的刀鞘也驗出了科伯格的DNA。

科伯格目前已和檢方達成認罪協議，承認殺害4名大學生並放棄後續所有上訴權利，他預計將被判處4個無期徒刑。不過，岡薩爾維斯家屬對此相當不滿，痛斥檢方完全沒有徵求受害者親友的意見，他們是收到電郵通知才發現本案已倉促結案。

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