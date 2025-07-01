尹錫悅拒出席戒嚴案訊問 韓特檢考慮聲押

尹錫悅此前於6月28日抵達首爾特別檢察官辦公室，接受有關2024年12月3日宣布戒嚴相關指控的第一輪訊問。（歐新社）

2025/07/01 10:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅與調查其戒嚴案的特別檢察官團隊，緊張關係再度升級。根據《路透》及《韓聯社》報導，尹錫悅1日拒絕了特檢組的第二次傳喚調查，其律師稱需要時間準備另一場官司，此舉可能導致特檢組向法院聲請逮捕令。

尹錫悅原定於1日上午9點，前往特別檢察官趙恩碩（Cho Eun-suk）的辦公室，就其去年12月發布戒嚴令一案，接受第二輪的訊問。然而，他最終並未現身，這也是他首次拒絕特檢組的傳喚。

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尹錫悅的律師團隊表示，由於尹錫悅必須出席預定於3日舉行的、針對其「叛亂罪」指控的法庭聽證會，因此需要時間休息與準備，他們先前已多次要求延後傳喚，並稱最早要到5日才能到案。

特檢組發言人對此未立即回應。但媒體報導指出，特檢組已部分接受了延後請求，將傳喚日從6月30日延至7月1日，但拒絕了任何進一步的調整。

特檢組先前已表示，若尹錫悅1日仍未到案，將會在本週內指定另一個傳喚日期，但若他持續拒絕配合，將考慮依據刑法採取行動，尋求簽發拘捕令。

尹錫悅與特檢組的對抗已持續多時。在6月28日的首次訊問中，尹錫悅就曾因抗議訊問程序侵犯其權利，而導致訊問中斷數小時。透過其律師，尹錫悅指控特檢組的調查是出於政治動機的「獵巫」，並稱其部分手段違法。

尹錫悅曾是南韓的頂尖檢察官，在2017年主導了對前總統朴槿惠的貪汙案調查與起訴，最終在2022年當選總統。如今他自己卻身陷囹圄，其強硬對抗司法的態度，連他所屬的保守派「國民力量黨」內部，都出現了質疑的聲音。

這位前總統在今年4月，因去年12月發動戒嚴令的企圖，遭國會彈劾，並獲憲法法院裁定彈劾成立而下台。這起事件震驚了這個在1980年代才擺脫軍事獨裁、並為其民主成就自豪的國家。

除了戒嚴案，南韓在6月還另外任命了兩位特別檢察官，分別負責調查尹錫悅的妻子所涉的不法指控，以及總統辦公室是否曾妨礙對2023年一名海軍陸戰隊士兵死亡案的調查。

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