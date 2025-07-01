愛因斯坦百年理論 助科學家揪出銀河邊陲孤獨行星

蓋亞太空望遠鏡（Gaia）示意圖。2021年，它捕捉到一場短暫的微重力透鏡事件，成為人類首次在銀河邊陲偵測到「AT2021uey b」這顆隱形氣體行星的關鍵線索，並挑戰行星形成理論。（圖擷取自ESA/ATG medialab）

2025/07/01 10:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕在銀河系的邊緣地帶，1顆從未被望遠鏡直接觀測的巨大行星悄悄現蹤。它的發現，並非來自直接影像，而是1道短暫卻關鍵的星光變化，讓天文學家得以透過愛因斯坦百年前提出的「微重力透鏡效應」，推論出這顆名為「AT2021uey b」的神祕氣體巨行星的存在。根據《Live Science》報導，這是人類觀測史上，第3次在這片被視為「宇宙郊區」的稀薄星域中，發現類似的行星。

這顆行星距離地球約3200光年，體積與木星相當。它的現身，挑戰了現有的行星形成模型，因為理論上，在這種物質稀薄、缺乏重元素的偏遠地帶，很難孕育出如此巨大的行星。

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這個「看影子抓本尊」的觀測方法，被稱為微重力透鏡效應（Microlensing），原理如同一個「宇宙放大鏡」。根據廣義相對論，當1顆帶有行星的恆星，從地球與另1顆更遙遠的恆星之間經過時，其重力會像放大鏡一樣，將背景星的光線聚焦並放大，使其亮度短暫飆升。

研究共同作者、立陶宛維爾紐斯大學天文學家馬斯科利烏納斯（Marius Maskoliūnas）生動地解釋：「這就像你沒看到1隻鳥飛過，只看到了它的影子。但從影子，你就能判斷出它大概是麻雀還是天鵝。」

這項發表於《天文與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊的研究，其最初的信號由歐洲太空總署的蓋亞（Gaia）望遠鏡在2021年捕捉。後續的觀測確認，這顆行星的母恆星是1顆M型矮星，這是1種溫度較低、質量較小的紅色恆星。

計畫主持人史東庫特（Edita Stonkutė）表示，這次的發現再次挑戰了我們對「行星如何誕生」的既有理解框架。她指出，許多行星系統都與我們的太陽系大相逕庭，而這顆在銀河邊陲誕生的孤獨行星，科學家認為，這可能暗示，行星的形成比我們過去想像的更為普遍，生命或許也存在於更多意想不到的角落。

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