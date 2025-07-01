加薩指控以軍襲擊咖啡店與覓食民眾 造成74死

以軍6月30日在加薩走廊造成至少74人死亡。（法新社）

2025/07/01 09:57

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據目擊者和加薩衛生官員指稱，以色列部隊昨天（6月30日）在加薩走廊的行動造成至少74死。多數受害者為在巴卡咖啡館（Al-Baqa Cafe）內休憩的人，和試圖取得食物與援助的人。

根據《美聯社》報導，當時也在巴卡咖啡店內的阿泰拉（Ali Abu Ateila）說，空襲擊中了咖啡店，店裡擠滿了婦女和兒童。他指出，遭受襲擊前沒有任何預警，空襲發生時感覺如同地震一樣搖晃。

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加薩北部衛生部急救和救護服務負責人阿瓦德 （Fares Awad） 聲稱，咖啡店內數十人因空襲受傷，其中許多人傷勢嚴重，至少30人死亡。

目擊者、醫院和加薩衛生部稱，11名在加薩南部尋找食物的人也遭以軍殺害。事件發生在距離汗尤尼斯「加薩人道主義基金會」（GHF）旗下救援中心約3公里的地方，當時巴勒斯坦人正沿著唯一可通行的路線從中心返回。巴勒斯坦人常常被迫長途跋涉前往GHF救援中心，希望獲得援助。衛生部救護和緊急服務部門也說，加薩北部一個聯合國援助倉庫內有10人死亡。

其他地方同樣發生有人在試圖獲取援助時遭殺害事件。納賽爾醫院（Nasser）表示，拉法赫GHF中心附近也有1人被殺。阿瓦德（Al-Awda）醫院指出，1人在那札林走廊（Netzarim）附近等待援助時被殺。

加薩傷亡不僅如此。希法醫院（Shifa）聲稱，加薩城一條街道上發生的另外兩次襲擊造成15人死亡。阿克薩醫院（Al-Aqsa）說，扎瓦伊達鎮附近一棟建築遭到攻擊，造成6人死亡。

以軍6月30日在加薩走廊造成至少74人死亡。（法新社）

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