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    健康為由申請延期 南韓前總統尹錫悅今拒現身接受獨檢調查

    南韓前總統尹錫悅今上午9時未現身由獨立檢察組負責「內亂叛國案」所發出的第2次傳喚調查。（歐新社資料照）

    南韓前總統尹錫悅今上午9時未現身由獨立檢察組負責「內亂叛國案」所發出的第2次傳喚調查。（歐新社資料照）

    2025/07/01 10:23

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅今（1日）上午9時以健康因素，未現身由獨立檢察組（下稱獨檢）負責「內亂叛國案」發出的第2次傳喚調查，此為他首次拒絕獨檢的傳喚，獨檢辦公室曾表明，若尹再度缺席將考慮申請逮捕令。

    據《韓聯社》報導，獨檢原定今（1日）上午9時在首爾高等檢察廳的獨檢辦公室進行第2次調查，然尹錫悅未現身。尹錫悅未出席，事前已由律師對外說明。

    據了解，尹錫悅法律代理人團前一日向媒體發布通知表示，由於尹錫悅身體緣故，已提交到案日期變更申請，可能於7月5日或7月6日出席。法律代理人團表示，無法接受獨檢單方面決定並告知7月1日出席，且這不能視為「拒絕接受傳喚」，到案時間的調整屬於可以依據庭審安排、實際情況協商處理的範疇。

    獨檢計畫於本週內另指定日期再次傳喚，獨檢副檢察官朴智英昨表示，若1日未出席，將立刻重新安排指定日期，初步考慮7月4日或5日。

    報導提到，若尹錫悅屆時仍拒出席，獨檢將依法提請法院簽發拘留令。與此前被法院駁回的逮捕令所列出涉嫌指示總統警衛處阻止拘捕、命令刪除保密通訊設備紀錄等罪名基礎上，獨檢還將追加新的指控。有鑑於獨檢組上月28日首次傳喚尹錫悅時，針對緊急戒嚴決策過程與國務會議相關內容進行初步調查，預計屆時或增加與此有關指控。

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