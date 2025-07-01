馬斯克再嗆川普！「大而美法案」若通過 隔天成立新政黨

馬斯克（右）對川普政府發出嚴厲警告，如果大而美法案通過，將在第2天成立新政黨。（法新社資料照）

2025/07/01 09:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普推動的「大而美」稅改暨支出法案，上週六（6月28日）在共和黨控制的聯邦參議院投票闖關成功，將交由眾議院表決，參議院在最終投票前對法案進行辯論，富豪馬斯克再次抨擊該法案「極其瘋狂且具破壞性」，他30日最新發文則發出嚴厲警告，如果這項法案通過，將在第2天成立新政黨。

綜合外媒報導，馬斯克先發文提到，「所有在競選中呼籲削減政府開支，然後又投票支持史上最大額度債務增長的國會議員都應該感到羞愧！如果這是我在這世上做的最後一件事，他們明年的初選就將落敗。 」

請繼續往下閱讀...

數個小時後，馬斯克更進一步在X上宣稱 ，如果「瘋狂的支出法案獲得通過，美國黨將於第二天成立」。他表示：「我們的國家需要民主共和黨單一政黨的替代方案，以便人民真正擁有發言權。」

數週以來，馬斯克一直在抨擊川普的政策法案，並在6上月初與川普爆發了公開且激烈的爭吵。兩人一度隔空交火，馬斯克甚至暗示川普與已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案有關。儘管兩人後來休戰和好，馬斯克也為自己「言過其實」的貼文表示後悔，但這次在法案表決前夕的猛烈抨擊，讓兩人關係再次面臨考驗。

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE. — Elon Musk （@elonmusk） June 30, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法