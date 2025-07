馬斯克再嗆川普！「大而美法案」若通過 隔天成立新政黨

2025/07/01 09:22

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普推動的「大而美」稅改暨支出法案,上週六(6月28日)在共和黨控制的聯邦參議院投票闖關成功,將交由眾議院表決,參議院在最終投票前對法案進行辯論,富豪馬斯克再次抨擊該法案「極其瘋狂且具破壞性」,他30日最新發文則發出嚴厲警告,如果這項法案通過,將在第2天成立新政黨。

綜合外媒報導,馬斯克先發文提到,「所有在競選中呼籲削減政府開支,然後又投票支持史上最大額度債務增長的國會議員都應該感到羞愧!如果這是我在這世上做的最後一件事,他們明年的初選就將落敗。 」

數個小時後,馬斯克更進一步在X上宣稱 ,如果「瘋狂的支出法案獲得通過,美國黨將於第二天成立」。他表示:「我們的國家需要民主共和黨單一政黨的替代方案,以便人民真正擁有發言權。」

數週以來,馬斯克一直在抨擊川普的政策法案,並在6上月初與川普爆發了公開且激烈的爭吵。兩人一度隔空交火,馬斯克甚至暗示川普與已故「富豪淫魔」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的檔案有關。儘管兩人後來休戰和好,馬斯克也為自己「言過其實」的貼文表示後悔,但這次在法案表決前夕的猛烈抨擊,讓兩人關係再次面臨考驗。

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.