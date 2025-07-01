美愛達荷州槍擊案兇手身分曝光 曾立志要當消防員

美國愛達荷州庫特內郡6月29日發生森林大火，在消防員抵達火災現場時卻遭到1名男子狙擊，造成2人死亡，1人受傷。（路透）

2025/07/01 10:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州庫特內郡6月29日發生森林大火，在消防員抵達火災現場時卻遭到1名男子狙擊，造成2人死亡，1人受傷，警方隨後在現場發現1名男子的遺體，後來被證實是這起槍殺案的兇手。如今身分曝光，其祖父指出孫子非常尊重執法部門，甚至曾立志要成為消防員。

據《BBC》報導，庫特內郡科達倫市（Coeur d'Alene）6月29日因不明原因發生森林大火，消防員抵達現場時遭到不明人士狙擊，2人當場死亡，另外1人目前仍在醫院搶救。隨後警方趕往現場，並在附近發現1名男子的遺體，經過調查後，確認該男子是1名20歲叫做羅利（Wess Roley）的青年，同時也是這起槍殺案的兇手。

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庫特內郡警長諾里斯（Robert Norris）提到，羅利故意在現場縱火，引誘消防人員至現場後，再利用步槍進行攻擊，目前尚不清楚羅利的犯案動機，而羅利死亡的原因判定為自殺。

警方後續找到羅利的祖父，他指出羅利非常尊重執法部門，甚至曾經立志成為一名消防員，並對於孫子設局攻擊消防員一事感到不可思議。他還補充，羅利還有聯繫過消防部門，表示想在該單位找份工作，成為當中的一員。

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