為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美愛達荷州槍擊案兇手身分曝光 曾立志要當消防員

    美國愛達荷州庫特內郡6月29日發生森林大火，在消防員抵達火災現場時卻遭到1名男子狙擊，造成2人死亡，1人受傷。（路透）

    美國愛達荷州庫特內郡6月29日發生森林大火，在消防員抵達火災現場時卻遭到1名男子狙擊，造成2人死亡，1人受傷。（路透）

    2025/07/01 10:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州庫特內郡6月29日發生森林大火，在消防員抵達火災現場時卻遭到1名男子狙擊，造成2人死亡，1人受傷，警方隨後在現場發現1名男子的遺體，後來被證實是這起槍殺案的兇手。如今身分曝光，其祖父指出孫子非常尊重執法部門，甚至曾立志要成為消防員。

    《BBC》報導，庫特內郡科達倫市（Coeur d'Alene）6月29日因不明原因發生森林大火，消防員抵達現場時遭到不明人士狙擊，2人當場死亡，另外1人目前仍在醫院搶救。隨後警方趕往現場，並在附近發現1名男子的遺體，經過調查後，確認該男子是1名20歲叫做羅利（Wess Roley）的青年，同時也是這起槍殺案的兇手。

    庫特內郡警長諾里斯（Robert Norris）提到，羅利故意在現場縱火，引誘消防人員至現場後，再利用步槍進行攻擊，目前尚不清楚羅利的犯案動機，而羅利死亡的原因判定為自殺。

    警方後續找到羅利的祖父，他指出羅利非常尊重執法部門，甚至曾經立志成為一名消防員，並對於孫子設局攻擊消防員一事感到不可思議。他還補充，羅利還有聯繫過消防部門，表示想在該單位找份工作，成為當中的一員。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播