涉嫌助北韓滲透美國企業 2台灣人與6中國人起訴

美國司法部指出，北韓資訊科技人員盜用美國人身分，在美國公司取得遠端IT職位，為北韓武器計畫創造收入。示意圖。（路透檔案照）

2025/07/01 09:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部今天宣布，6名中國人、2名台灣人及1名美國公民涉嫌幫助北韓資訊科技（IT）人員，自逾百家美國公司獲取遠端工作機會，為北韓帶來至少500萬美元（約新台幣1.4億元）外匯收入，並資助平壤的武器計畫。上述9人均已被起訴。

綜合媒體報導，美國司法部引述法庭文件指出，北韓政府向全球派遣數千名技術熟練的資訊科技人員，在美國、台灣、中國和阿拉伯聯合大公國等個人協助下，盜用美國公民身分，於美國公司取得遠端IT職位，為北韓大規模殺傷性武器計畫創造收入。

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為了遏阻北韓的飛彈與核武計畫，聯合國正對北韓實施全面制裁，切斷相關資金來源。

司法部國家安全部門主管艾森柏格（John Eisenberg）透過聲明表示，這些計畫鎖定竊取美國公司的資金，意在規避制裁並資助北韓政權的非法行動，包括武器計畫。

美國聯邦調查局（FBI）反情報部門主管羅扎夫斯基（Roman Rozavski）則表示，北韓藉由假冒美國資訊科技人員，詐騙美國企業，為其政權賺取數億美元。FBI指出，每位北韓資訊科技人員每年可能賺取高達30萬美元（約新台幣875萬元），為平壤創造數億美元收入。

司法部指出，麻薩諸塞州波士頓市起訴台籍劉孟婷、劉恩及中國籍、美國籍共9人，用於詐騙的金融帳戶、網站及筆電也已被扣查。

「受災戶」包含名列「財星（Fortune）500大企業」的公司，及1家位於加州的國防業者。這些公司被誤導其僱用的員工是在美國境內工作，其實多數身處北韓或中國，所得薪資則轉入與北韓有關帳戶。

被告遭控設立金融帳戶以接收收益，並設立空殼公司的假網站，使外界誤以為這些員工屬合法企業。他們還得到位於美國境內、身分未公開者的幫忙，能夠遠端連接電腦系統，使受害公司誤以為這些員工是從美國境內登入。

根據法庭文件，2024年10月，執法機關在紐約、紐澤西與加州的7個地點進行搜索，並在所謂的「筆電農場」，即用來放置美國公司筆電、以進行詐騙計畫的場所進行訪談，結果查獲超過70台屬於受害公司的設備。

法庭文件顯示，從2021年到2024年10月，被告及同謀盜用超過80名美國人身分，在逾百家美國公司獲得遠端工作機會，涉及創建並使用虛假的電子郵件、社群媒體帳號、線上跨境支付平台和線上求職網站帳戶。

此外，執法部門還查封21個用來協助北韓IT工作的詐騙網站網域，並凍結29個金融帳戶，這些帳戶內有數萬美元資金，用以透過遠端IT工作為北韓政權洗錢。

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