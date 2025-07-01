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    首頁　>　國際

    加拿大不課數位服務稅 美國將立即恢復貿易談判

    2025/07/01 01:54

    〔中央社〕白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，渥太華當局取消對美國科技企業課徵數位服務稅後，美國將立刻重啟與加拿大的貿易談判。

    哈塞特在福斯新聞頻道（Fox News Channel）被問到美加兩國是否重啟談判，他回答說：「當然的。」

    哈塞特指出，美國總統川普（Donald Trump）已在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會上要求加國取消數位服務稅。他還說：「這是他們研究過的事情，現在他們已經同意了，當然，這意味著我們可以恢復談判。」

    路透社報導，加拿大原本擬對美國科技企業開徵新的數位服務稅，但在原定今天開始實施的數小時前懸崖勒馬，好讓美加停滯的貿易談判得以往前推進。

    加拿大財政部昨晚表示，為了在7月21日之前達成協議，加國總理卡尼（Mark Carney）與川普將恢復貿易談判。

    美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則於社群媒體X平台發文回應：「感謝加拿大取消數位服務稅，這項稅賦將扼殺美國的創新，且會破壞跟美國達成的任何貿易協議。」1140701

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