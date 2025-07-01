中國大使籲勿調升軍費 澳總理打臉：強軍目標不變

澳洲總理艾班尼斯強調，他領導的政府將投入「所需的任何資金」，來強化澳洲的國防力量。（歐新社檔案照）

2025/07/01 05:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國駐澳洲大使肖千投書媒體，主張澳洲不應迫於美國等國家施壓，提高國防開支，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）回應道，他領導的政府仍將投入「所需的任何資金」，來強化澳洲的國防力量。

中國駐澳大使肖千6月30日投書「澳洲人報」，指稱「部分國家」在「香格里拉對話會」、7國集團峰會、北約峰會等場合，翻炒所謂「中國威脅論」，決定大幅提升國防開支，甚至還煽動澳洲跟隨。

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肖千在這篇題為「中澳是友非敵，這不應是個問題」的投書中，指控「這些國家」渲染國際地區緊張局勢，詆毀中國正常軍力建設，無非是為自己大幅增加軍費、肆意越界擴權找藉口。

文章指稱，2024年，北約成員國軍費已佔全球軍費總開支的55％，卻還要求成員國將軍費大幅提升至本國國內生產毛額（GDP）的5％，聲稱要建立「更具殺傷力」的北約。

肖千呼籲澳洲不要跟進，聲稱中澳是友非敵，「這從來不應成為問題」，中方願與澳方共同努力，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為維護世界和平與安全作出積極貢獻。

艾班尼斯正面臨來自國內外要求提高國防預算的壓力，美國更警告印太地區可能面臨「迫在眉睫」的中國威脅。但艾班尼斯一直對大幅提高國防開支持保留態度，使澳洲在西方陣營中顯得相對異類。這一點在北約上週決定將軍費大幅提高至GDP的5％時尤為凸顯。

本月初，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）公開敦促澳洲將其國防開支「儘快」提高至GDP的3.5％。據瞭解，澳洲目前的國防開支約佔GDP的2％，如果立即調升至3.5％，每年將額外增加約400億澳元，約相當於澳洲政府每年的老年護理支出。

澳洲政府此前設定的目標，是在2033至2034財政年度，將國防開支提高至1000億澳元，佔GDP的2.3％。針對赫格塞斯的說法，艾班尼斯回應稱，「在國防方面，你應該做的是確定你的需求、你的能力，然後為此提供資金」。他領導的政府已承諾在未來4年內增加100億澳元的國防開支，「我們將繼續提高（國防開支）」。

不過，艾班尼斯6月30日在面對媒體時，也未對肖千前述說法表示認同。他向記者表示，「中國大使是代表中國發言」，「我的工作是代表澳洲發聲」，「投資國防實力與發展國際夥伴關係，符合澳洲的國家利益，而我們正在這麼做。」

當「澳洲人報」記者詢問肖千的評論是否構成「干預」時，艾班尼斯的情緒略顯激動：「我不知道，是你們報紙刊登了這篇投書。」

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