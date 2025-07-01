中共成立新機構 專家：習近平權力「進一步削弱」的訊號

中共中央政治局6月30日召開會議，審議通過了「黨中央決策議事協調機構工作條例」。有專家認為， 這個新機構的成立，再度釋放出習近平權力進一步遭到削弱的訊號。（法新社資料照）

2025/07/01 05:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共中央政治局6月30日召開會議，官媒《新華社》報導，這場會議由中共總書記習近平主持，並審議通過了一項新條例，名為「黨中央決策議事協調機構工作條例」，設立的目的是「健全黨中央對重大工作的集中統一領導，推動重大任務落實」。但有專家認為，這個新機構的成立，再度釋放出習近平權力進一步遭削弱的訊號。

新加坡管理大學法學教授高樹超（Henry Gao）6月30日在X平台發文說：「《新華社》剛剛報導，中共中央成立了一個新的『決策和議事協調機構』——如果習近平仍然掌握著全部權力，這幾乎是不必要的。」

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高樹超還寫道，結合近期效忠習近平的軍方高層頻繁遭到清洗的狀況，這可能意味著習近平正逐漸失去掌控力。

旅居海外的時事評論員李林一則指出，這是中南海在釋放重大變動的信號。這個新機構相當於正式架空了習近平，很可能會落入中共元老手中，功能類似於鄧小平時期的中央顧問委員會，而新條例選在這個時候公布，顯然與當前激烈的中共內部鬥爭有關。

也有網友在X上留言認為，雖然會議表面上還是由習近平主持，但中共似乎正在逐漸回歸過去的「集體領導」模式，顯然是在避免習長期以來的一人獨斷局面。還有網友留言說，「是誰發動了這場政變？」

近來，有關習近平已經大權旁落的消息引起國際關注。美國總統川普第一個總統任內的首任國安顧問佛林（Michael Flynn）6月27日在X平台發文指出，「注意！中共顯然正在發生權力更迭。中國觀察家需要密切關注中共核心成員，尤其政府和國家安全部門的官員失去信心」，並形容中共領導層的變動造成的後果是巨大的。

美國前駐百慕達大使、曾在北京對外經濟貿易大學任教的史雷頓（Gregory W. Slayton），6月28日在《紐約郵報》發文，也細數習近平近來顯露出即將下台的可疑跡象，有數十名擁護習近平的解放軍高層遭到清洗甚或離奇死亡，全被其他派系的將領所替代，軍方實際掌控者是曾幫助習近平但又和他鬧翻的張又俠。

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