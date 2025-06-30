篡位者！菲律賓前市長郭華萍是中國人 「3份指紋」成鐵證

菲國法院以指紋鑑定方式，認定其真實身份為中國公民郭華萍，當選資格無效。（法新社）

2025/06/30 21:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場震驚菲律賓全國的市長身份疑雲，如今被一項「無懈可擊的科學證據」一錘定音。根據菲律賓《inquirer.net》等媒體30日報導，馬尼拉地方法院27日正式裁定，因涉及非法離岸博彩營運商（Philippine Offshore Gaming Operators，POGOs）而已遭解職的丹轆省班班市（Bamban）前市長愛麗絲·萊爾·郭（Alice Leal Guo），其真實身份就是中國公民「郭華萍」（Guo Hua Ping）。而做出此項判決的關鍵，正是3份跨越近20年的指紋比對證據。

這起案件的核心，是菲律賓國家調查局（NBI）提交的指紋鑑定報告。法院在長達67頁的判決書中，給予了這份證據「完全的份量與可信度」。

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NBI的專家比對了三份關鍵的指紋樣本：第一份，是2006年名為「郭華萍」的中國公民，在申請外僑居留證時所留下的指紋；第二份，是「Alice Leal Guo」在2021年一筆交易中留下的生物特徵；第三份，則是她在2024年遭逮捕後，所採集的最新指紋。

鑑定報告指出，這三份樣本的右中指與右食指，分別有高達15個與16個相同的特徵點。法院引用判例指出，只要有10個特徵點相同，即可認定為同一人。法官因此寫道：「可以安全地得出結論...郭華萍就是Alice Leal Guo。」判決書更罕見地以「篡位者」（usurper）一詞，痛斥其竊佔公職的行為。

郭華萍的案件，自去年在參議院的聽證會上曝光後，便引發全國關注。當時，參議員便已對其可疑的背景提出質疑，包括沒有醫院出生證明、19歲才補辦出生登記、以及自稱的父母查無任何紀錄等。

然而，正是這份指紋證據，才將整起事件從充滿攻防的「政治質疑」，轉變為一個不容辯駁的「法律事實」，並直接導致法院裁定其自始不具備參選資格，其市長當選資格無效。

在去年8月遭監察院以「嚴重瀆職」解職、並因人口販運與62項洗錢罪名被捕後，郭華萍目前仍在押。菲律賓總統反組織犯罪委員會（PAOCC）表示，這次的判決，是菲國政府跨部門合作，打擊非法博弈產業與外國勢力滲透的重大勝利。

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