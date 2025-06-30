聲稱7月5日大地震是真的！ 南韓女巫嘲諷︰日本被滅亡是血債血還

一名南韓巫女聲稱「7月5日大災難」是真的，並嘲諷這是日本人殺害韓國人導致的惡果，因此日本被天災滅亡正是所謂的「血債血還」。（圖擷取自「백두신당TV」Youtube）

2025/06/30 21:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期日本地震活動頻繁，加上曾精準預言311大地震發生的漫畫家龍樹諒，在著作《我所看見的未來》提到曾夢見今年「7月5日」將有災難降臨，引發各國民眾擔憂與討論。對此，一名南韓巫女聲稱「7月5日大災難」是真的，並嘲諷這是日本人殺害韓國人導致的惡果，因此日本被天災滅亡正是所謂的「血債血還」。

據了解，設在南韓首爾恩平區佛光洞的「白頭神堂」（백두신당），由一名信仰朝鮮半島傳統巫教的女巫經營。她在18日於YouTube頻道發布一段影片，聲稱原本不願多談「7月5日大災難」，但考量到如今南韓的國運已是風中殘燭，加上日本為南韓的鄰國，一旦發生天災人禍，南韓也會跟著受到影響，所以願意代為詢問她所侍奉的神靈。

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接著這名女巫拿起執法器作法，接著以實非激動又氣憤的口吻怒吼道，「（日本）絕對會血債血還！一旦過了100年，日本會絕子絕孫、走向滅亡之路，而且日本列島會跟著沉入海底。我會讓你們日本人見識，什麼叫做血債血償！」女巫事後聲稱，她向神靈提問時，神靈對日本真的非常憤怒，讓她深刻明白日本這次終將承受因果惡報。

女巫強調，依照南韓人從小學習到的歷史來看，日本曾在壬辰倭亂（豐臣秀吉入侵朝鮮）、日本殖民統治時期侵略韓國，也侵略過中國、台灣、菲律賓等許多國家，因殘暴行徑而手上沾滿鮮血。女巫還以日本帝國陸軍關東軍「731部隊」為例，表示當年日軍虐待人類、視人命如草芥的惡行，產生了因果報應，最終由日本人的子孫承擔。

女巫揚言，或許有日本人的後代會感到無辜，但惡報會以自然災害的形式出現，因此她認為「7月5日大災難」是真的，但發生時間點最快是在今年9月、最慢在明年春天，日本會發生影響巨大的大地震，甚至會引發長白山（也稱︰白頭山）火山爆發，造成如骨牌般的蝴蝶效應，波及全亞洲，屆時日本將成為不適合人類居住的國家。

影片曝光後，引起南韓網友熱烈討論，雖然有部分民眾支持女巫說詞，但她過於激進的仇日言論，反而引起不少網友痛斥，「比（南韓總統）李在明還善良的日本人很多耶」、「請問侵略我們數百年的敵人中國，何時才能得到應有的報應？」、「妳說日本遭遇地震是天罰，那搞垮南韓經濟、靠貪污腐敗謀生的舔共人士，是不是祖宗18代都該在地獄裡贖罪」，另外有網友爆料，這名女巫過去做出的眾多預言，從未實現過。

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