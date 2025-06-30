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    日本鹿兒島外發生規模5.1淺層地震 最大震度5弱

    當地時間今（30）日晚間6點33分（台灣時間下午5點33分），位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島發生規模5.1地震，最大震度5弱。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    當地時間今（30）日晚間6點33分（台灣時間下午5點33分），位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島發生規模5.1地震，最大震度5弱。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    2025/06/30 19:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）地震頻傳，當地時間今（30）日晚間6點33分（台灣時間下午5點33分），發生規模5.1地震，最大震度5弱。日本氣象廳表示，此次地震沒有引發海嘯的風險。

    綜合日媒報導，此次震央位於鹿兒島縣的吐噶喇群島外海（北緯29.4度、東經129.3度），震源深度30公里，十島村惡石島觀測到最大震度5弱；奄美市笠利町里震度3；十島村諏訪之瀨島、小寶島震度2。

    氣象廳持續呼籲當地民眾，注意地震引起的搖晃與做好防災措施。另據報導指出，吐噶喇群島的寶島、小寶島、惡石島近海一帶，屬於地震頻繁發生的地區，曾在2023年9月的2天內，觀測到292次有感地震。

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