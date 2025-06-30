日本鹿兒島外發生規模5.1淺層地震 最大震度5弱
當地時間今（30）日晚間6點33分（台灣時間下午5點33分），位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島發生規模5.1地震，最大震度5弱。（圖擷取自日本氣象廳官網）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近期位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）地震頻傳，當地時間今（30）日晚間6點33分（台灣時間下午5點33分），發生規模5.1地震，最大震度5弱。日本氣象廳表示，此次地震沒有引發海嘯的風險。
綜合日媒報導，此次震央位於鹿兒島縣的吐噶喇群島外海（北緯29.4度、東經129.3度），震源深度30公里，十島村惡石島觀測到最大震度5弱；奄美市笠利町里震度3；十島村諏訪之瀨島、小寶島震度2。
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氣象廳持續呼籲當地民眾，注意地震引起的搖晃與做好防災措施。另據報導指出，吐噶喇群島的寶島、小寶島、惡石島近海一帶，屬於地震頻繁發生的地區，曾在2023年9月的2天內，觀測到292次有感地震。
【速報】鹿児島県で最大震度5弱の地震が発生、津波の心配なしhttps://t.co/jhZNaKo7YX— ライブドアニュース （@livedoornews） June 30, 2025
18時33分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM5.1、最大震度5弱を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/JurP6ITQMN
【地震速報・鹿児島県十島村で震度5弱】— ＮＨＫ生活・防災 （@nhk_seikatsu） June 30, 2025
今の地震は午後6時33分ごろ、鹿児島県十島村で震度5弱の揺れを観測する地震がありました
この地震による津波の心配はありません。
揺れた地域のみなさん、落ち着いて身を守ってください
詳しい情報はこちらです。https://t.co/gqd6XYksiX#地震 pic.twitter.com/QmfgeqGanV
【地震情報】— ウェザーニュース （@wni_jp） June 30, 2025
6月30日 18:33 震度5弱
震源：トカラ列島近海 M5.1 深さ約30km
この地震による津波の心配はありません。https://t.co/Im9tTdyFmH pic.twitter.com/OPhfpDkLzv
【地震情報 2025年6月30日】— 特務機関NERV （@UN_NERV） June 30, 2025
18時33分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM5.1、最大震度5弱を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/xluGGHUx4D