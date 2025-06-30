不談判不讓步！ 川普嗆：美已「徹底摧毀」伊朗核設

美國總統川普強調美軍已「徹底摧毀」伊朗核設施，拒與德黑蘭談判。（路透）

2025/06/30 20:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美軍空襲伊朗核設施一週後，華府與德黑蘭之間，正上演一場關於「是否重啟談判」的隔空喊話。根據《法新社》30日報導，伊朗副外長塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）透露，美方已釋出希望重返談判桌的信號；但美國總統川普隨即強硬否認，強調他「根本沒在跟他們談」。

伊朗副外長塔赫特拉萬奇在接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，除非美國先明確保證，不會在對話期間，再次對伊朗發動攻擊，否則談判無法恢復。

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「我們目前正在尋求這個問題的答案。難道我們要在進行對話的同時，眼睜睜看著侵略行徑重演嗎？」他說，「美國必須在這個非常重要的問題上，說得非常清楚。」

塔赫特拉萬奇同時強調，伊朗仍應被允許進行鈾濃縮，「濃縮的水平可以討論，產能也可以討論，但若說『你不准濃縮，否則我們就炸你』，那是叢林法則。」

然而，對於伊朗方面釋出的訊息，川普總統則以其一貫的強硬姿態，在自創的「真相社群」（Truth Social）平台上予以全盤否認。

「我沒有向伊朗提供任何東西（ANYTHING），不像歐巴馬」川普寫道，「自從我們徹底摧毀（OBLITERATED）了他們的核設施後，我甚至沒在跟他們談。」

報導指，這場言詞交鋒，再次凸顯了雙方在空襲後的巨大立場差異，以及互信的蕩然無存。而關於空襲的真實成效，外界至今仍看法不一，在國際原子能總署（IAEA）的核查員被拒於門外的情況下，短期內恐難有定論。

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