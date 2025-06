印度化學工廠爆炸 至少12死36傷

2025/06/30 20:15

〔即時新聞/綜合報導〕印度泰倫加納邦(Telangana)一間化學工廠今(30)日發生爆炸事故,造成至少12人死亡與36人受傷。

《印度快報》(The Indian Express)報導,發生爆炸的化學工廠位於森加雷迪地區(Sangareddy),消息人士指出,爆炸發生當下工廠裡共有61人。警方表示:「部分獲救者傷勢嚴重。我們還不確定有多少人困在裡面。」

當地消防部門官員與地方行政官員稱,已派出11輛消防車前往現場救援,「消防行動正在進行中,仍有人被困在建築物裏頭。」

