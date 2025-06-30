以色列外長表態 有意與敘利亞、黎巴嫩關係正常化

以色列外交部長薩爾表示，有意願與敘利亞以及黎巴嫩簽署和平協議。（美聯社）

2025/06/30 21:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今（30）日表示，以色列有意願與敘利亞以及黎巴嫩2個鄰國簽署和平協議，擴大《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的生效範圍，但以色列仍將繼續佔領原屬於敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）。

《法新社》報導，薩爾在記者會上對媒體表示，在敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權倒台以及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）勢力衰退的情況下，以色列政府願與阿拉伯國家達成更多關係正常化協議。

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薩爾說：「以色列有興趣擴大《亞伯拉罕協議》的和平與正常化圈子。在維護以色列基本安全利益的同時，我們有興趣把我們的鄰國，敘利亞跟黎巴嫩，加到和平與正常化名單內。」

2020年，以色列在美國出面斡旋下與阿拉伯聯合大公國、巴林還有摩洛哥簽署關係正常化協議，通稱為《亞伯拉罕協議》

但薩爾補充說，在未來會簽署的任何和平協議中，身為戰略要地的戈蘭高地「仍將是以色列的一部份」。

美國駐土耳其大使兼敘利亞問題特使巴拉克（Tom Barrack）週日指出，在以色列與伊朗停火之後，中東地區可能會出現新局面，「以色列與伊朗之間剛剛發生的事情是讓我們所有人說：『暫停，讓我們開闢一條新道路。』的機會。中東已準備好開啟新的對話，人們也厭倦了老調重彈。」

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