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    俄吸收烏克蘭青少年當間諜！ SBU：被捕內奸1/4未成年

    烏克蘭國家安全局（SBU）人員逮捕涉嫌替俄羅斯從事間諜活動的嫌犯。SBU指出，近期已有數百名青少年因涉入情報洩漏與破壞任務而遭到拘捕。（圖取自SBU專頁）

    烏克蘭國家安全局（SBU）人員逮捕涉嫌替俄羅斯從事間諜活動的嫌犯。SBU指出，近期已有數百名青少年因涉入情報洩漏與破壞任務而遭到拘捕。（圖取自SBU專頁）

    2025/06/30 19:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro），一名16歲少年搭乘公車時一邊滑手機、一邊偷拍軍事據點，將影像透過Telegram傳給俄羅斯情報單位。這名少年當場遭逮，如今面臨叛國罪起訴，最重恐判無期徒刑。根據英國《金融時報》報導，這並非單一個案，而是俄羅斯招募烏克蘭青少年從事諜報與破壞任務的冰山一角。

    烏克蘭國家安全局（SBU）發言人傑赫佳連科（Artem Dekhtiarenko）指出，自2023年以來，烏方已逮捕逾700名與俄羅斯勾結、涉嫌從事諜報與破壞任務的本國公民，其中竟有1/4是未成年人。SBU指出，這些青少年大多透過Telegram等加密通訊軟體召募，任務內容包括偷拍軍事設施、縱火、安置爆裂物等，部分甚至被操控為「自殺式炸彈客」。

    俄方常以100美元（約新台幣2900元）報酬引誘青少年執行任務，有時更將攻擊包裝成線上遊戲任務，引導未成年人在毫無戒心下完成破壞行動。今年3月，有2名少年試圖在火車站安放自製炸彈，卻因裝置提前爆炸導致一死一傷。SBU調查發現，爆炸極可能由俄羅斯特工遠端引爆。

    近期還有一名19歲女子，在一輛捐贈給烏軍的電動滑板車內藏匿炸彈，最終造成一名軍人死亡。SBU指出，俄羅斯針對青少年的操控策略明顯升級，從早期鼓動破壞車輛與軍辦，已進化為設計針對軍人或平民的致命攻擊。傑赫佳連科表示：「俄國已將孩子當成一次性工具，執行最危險的破壞任務。」

    SBU局長馬柳克（Vasyl Malyuk）形容，俄國這一行動是一場深具惡意的「心理戰」，正將烏克蘭的下一代武器化。他指出，許多遭召募的青少年出身破碎家庭，或在戰爭中成為孤兒，極易受金錢與刺激性任務誘惑。俄羅斯精準鎖定這些脆弱對象，企圖從內部破壞烏克蘭社會的信任結構與國家認同。

    反滲透進校園 宣傳標語：別燒自己人

    為反制俄方滲透，SBU已啟動全國性反間諜宣導行動，透過簡訊、火車廣播與街頭看板等多管齊下，呼籲青少年勿陷入間諜陷阱。SBU探員也走入學校舉辦講座，教導學生辨識潛在招募訊號。宣導口號寫道：「別燒了自己人，去燒敵人」。

    SBU強調，所有被捕未成年人都依正當法律程序處理，並獲法律協助。然而，國際人權組織對此仍表憂慮。「人權觀察」研究員戈爾布諾娃（Yulia Gorbunova）指出，即使在戰爭時期，兒童仍應受到保護。她呼籲烏克蘭優先考慮輔導與社會重建，而非重判監禁。

    對此，馬柳克回應：「這些人雖年紀輕，但他們已為敵對勢力工作。我們承擔不起輕縱的代價。」此番言論道出戰火中執法與人道的兩難，戰爭正持續侵蝕烏克蘭社會最脆弱的根基──下一代。

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