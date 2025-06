達賴喇嘛參加祈福活動 暗示轉世制度將延續

西藏精神領袖達賴喇嘛今天提前舉行的90歲大壽,在祈福活動中暗示,他圓寂後轉世制度會延續下去。(法新社)

2025/06/30 23:32

〔中央社〕流亡海外的西藏精神領袖達賴喇嘛今天在提前舉行的90歲大壽祈福活動中暗示,他圓寂後轉世制度會延續下去。這是他迄今為止的最明確表態。

法新社報導,數以千計佛教徒今天參加在印度北部山城達蘭薩拉(Dharamsala)為達賴喇嘛舉行的祈福活動。這個具有里程碑意義的活動,在達賴喇嘛住了數十年的這座喜馬拉雅山山城以外地區也引起廣大共鳴。

達賴喇嘛身穿紅黃色相間的袈裟,坐著傾聽男女出家人、朝聖者及來自世界各地支持者的祈福和念誦。

達賴喇嘛用藏語表示:「就達賴喇嘛的(轉世)制度而言,將會有某種框架,我們能在此框架下討論該制度的延續。」

達賴喇嘛預計7月6日迎接90大壽。他的法名為丹增嘉措(Tenzin Gyatso),藏人咸認他是第14世達賴喇嘛。

根據「尊者達賴喇嘛辦公室」(The Office of His Holiness The Dalai Lama)提供的資料,達賴喇嘛預計於6月30日、7月5日、7月6日這3天,在達蘭薩拉各出席一場為他慶生、祈福的公開活動。

外界預期曾獲頒諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)的達賴喇嘛將透露,他圓寂後是否會有另一位達賴喇嘛。

達賴喇嘛曾說,轉世制度只在藏傳佛教信眾有需要時才會延續;外界預期他將於7月2日公布相關決定。

這一時刻不只對藏人意義重大,對全球的達賴喇嘛支持者也是如此,他們視達賴為非暴力、慈悲以及在中國治下長期爭取西藏文化認同的象徵。

