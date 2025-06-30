中國無人機可疑活動遽增 日本內閣決議侵犯領空一律擊落

日本內閣會議近日決議，未來若有無人機侵擾領空，即便評斷無任何威脅，自衛隊也可將其擊落。無人機示意圖。（歐新社）

2025/06/30 21:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國軍機或無人機侵擾周邊國家海域甚至領空事件頻傳，日本內閣會議近日決議，未來若有無人機侵擾領空，即便評斷無任何威脅，自衛隊也可將其擊落。

根據《產經新聞》今日（6/30）報導，日本政府在上週五（6/27）日舉行的內閣會議上決議，未來如果再有無人機侵犯日本領空，即使不構成正當防衛或緊急避難的情況，自衛隊仍可將其擊落。此乃針對前綁架問題擔當大臣（主管北韓綁架日本人問題解決方式的國務大臣）、現任眾議員松原仁所提出之書面質詢的正式答覆。

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日本《自衛隊法》規定，若有外國航空器在未經許可情況下侵入日本領空，自衛隊可採取「必要措施」使對方降落或驅離，但基於可能危及對方飛行員人命的考量，現行解釋認為只有在符合正當防衛或緊急避難的情況下才被允許使用武器擊落。

事實上，早在2023年2月20日，日本眾議院預算委員會某次會議上，時任防衛省防衛政策局長增田和夫就表示，無人機因為沒有人駕駛，因此即使不構成威脅，仍可使用武器擊落，這次內閣會議給出的決議答覆書正式確認此一說法。

據日防衛省資料，今年以來，中國無人機在太平洋進行可疑活動的次數遽增，且有消息傳出中國正在研發號稱可搭載100架小型自殺無人機、航程達7000公里的「九天」大型無人機。

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