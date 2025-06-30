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    河南女買新屋「送人骨」 建商「不退不換」延燒半年未解

    中國河南一名女子在新買的房子地下發現人骨。（擷取自微博）

    中國河南一名女子在新買的房子地下發現人骨。（擷取自微博）

    2025/06/30 18:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕購屋變惡夢！中國河南省一名孫姓女子去年購入一戶新成屋準備裝潢時，竟在自家陽台下方二度挖出人骨，雖然報警後確認皆為人類遺骸，但建商與物業皆以「房屋已交付」為由拒絕退換房，導致事件擱置半年之久，讓她直呼「心理創傷難以修復」。

    綜合中媒報導，當事人孫姓女子於2024年購買「長城德鄰城三期」一樓帶院新房，原本滿心期待入住新居。未料去年底裝修期間，工人為安裝樓梯及整平地面開時，驚見陽台下土層異常鬆軟，深入挖掘竟發現垃圾堆狀異物。

    孫女試圖伸手探查，竟疑似抓出一根人體大腿骨，當場嚇壞報警。警方到場勘查後，將發現的骨骸帶走檢驗。不久後，孫女又挖出多根肋骨與尾椎骨，再次報警處理。警方表示，初步檢測確認屍骨為一名男性。

    儘管證據確鑿，孫女多次尋求建商與物業協商解決方案，卻屢遭推託。建商堅稱房屋已依法交付，不負後續責任，即便當地住房和建設局居中調解，建商仍拒絕退房或換房，僅提出「由屋主自行提出補償金額」模糊帶過，最終也未有實質回應。住建局無奈回應：「開發商不配合，無法推進。」

    孫女氣憤表示，事發後全家人心理受創，不僅無法入住，也背負沉重壓力，我只要求換同等面積的房子，並賠償搬遷與精神損失等費用，這對我們家產生極大心理陰影」。

    當事人報警後二度發現人骨，建商與物業卻百般推託，拒絕換屋或賠償。（擷取自微博）

    當事人報警後二度發現人骨，建商與物業卻百般推託，拒絕換屋或賠償。（擷取自微博）

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