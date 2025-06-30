驚悚瞬間！黃石公園野牛跌進滾燙溫泉水 數秒間掙扎慘死

近日有遊客在黃石公園親眼目睹一頭美洲野牛跌進滾燙溫泉水中，被活活煮死。美洲野牛示意圖，與本文無關。（美聯社）

2025/06/30 18:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）近日驚傳有遊客親眼目睹一頭美洲野牛（American bison）不慎跌進高達80幾度的滾燙地熱水中，拍下短短幾秒時間就被活活煮死的驚悚畫面，引發網友熱議。

美國黃石公園是世界上第一座國家公園，以其豐富的野生動物種類和地熱景觀聞名，每年吸引大批觀光客到此旅遊探險。一名女遊客霍華德（Louise Howard）近日在臉書社團「鏡頭下的黃石」（Yellowstone Through The Lens）PO出數張照片，可以看到一頭美洲野牛出現在鏡頭中，但沒多久就意外拍攝到野牛不慎跌進地熱水中，瘋狂掙扎數秒後沒了動靜。

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霍華德表示，她當時看到美洲野牛出現，興奮地拿出手機拍攝，怎料卻目擊驚悚瞬間，「昨天清晨，我親眼目睹了一頭野牛在大棱鏡溫泉（The Grand Prismatic Spring）裡溺水身亡……儘管牠竭盡全力想要逃出來，但還是沒能成功，我就這樣拍到牠死前掙扎，嚥下最後一口氣的影片，我的心情非常難受。」

綜合美媒報導，黃石公園發言人後續對外證實，當地時間21日清晨，這起令人難過的事件發生在黃石公園最富盛名的景點老忠實間歇泉（Old Faithful）附近的大稜鏡溫泉。黃石火山觀測站（YVO）首席科學家、美國地質調查局（USGS）地質學家波藍（Michael Poland）表示，動物掉入滾燙溫泉雖罕見，但不是首例，先前就有在公園內其他溫泉發現動物遺骸，其中許多位於遊客很少出沒的邊緣地帶。

據了解，大稜鏡溫泉水溫高達85℃，而黃石公園位處高海拔地區，水的沸點約為91℃， 所以該地區溫泉水接近沸騰狀態。

一頭美洲野牛在黃石公園大稜鏡溫泉現蹤。（圖翻攝自臉書社團「Yellowstone Through The Lens」）

沒多久後該頭野牛不慎跌進水溫平均高達85度的溫泉水中奮力掙扎。（圖翻攝自臉書社團「Yellowstone Through The Lens」）

沒多久後該頭野牛不慎跌進水溫平均高達85度的溫泉水中奮力掙扎，但沒能順利逃生。（圖翻攝自臉書社團「Yellowstone Through The Lens」）

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