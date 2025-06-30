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    與死神擦肩而過！ 她剛走出門 以色列飛彈炸毀埃文監獄診所

    被關押的伊朗異議人士賽達爾在以色列飛彈攻擊監獄時險些喪命。（美聯社）

    被關押的伊朗異議人士賽達爾在以色列飛彈攻擊監獄時險些喪命。（美聯社）

    2025/06/30 18:39

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗司法部發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）29日表示，以色列23日針對埃文監獄發動襲擊，造成至少71人死亡，其中包括工作人員、士兵、探望家屬以及附近居民。被關押的伊朗異議人士賽達爾（Sayeh Seydal）在以色列飛彈攻擊監獄時險些喪命。當時她剛從監獄診所走出來，診所就在爆炸中被摧毀。

    根據《美聯社》報導，賽達爾是一位國際法學者，過去20年來一直參與抗議運動，自2023年以來一直進出監獄。她向家人講述自己與死神擦肩而過的經歷。一位與賽達爾交談過的親戚說，爆炸使她倒地。因擔心遭到報復，該親戚要求匿名。

    在襲擊尚未發生前幾日，賽達爾才與親屬通話。她在談到監獄條件時稱，簡直就是慢性死亡（a slow death）。她還說「美國和以色列轟炸沒有殺死我們。然後我們被帶到了一個幾乎要我們命的地方。」

    據人權組織和囚犯家屬稱，埃文監獄探視大廳、檢察官辦公室和幾間囚犯病房都遭到嚴重破壞。1枚導彈擊中監獄入口，囚犯們經常坐在那裡等待被送往醫院或法庭。

    埃文監獄內的囚犯，包括抗議者、律師和活動人士，他們多年來致力於反對伊朗的獨裁統治、腐敗和宗教法。自2009年後，伊朗多次鎮壓全國抗議活動，造成數百人死亡及數千人被捕。

    曾多次被關押在埃文監獄的諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）指出，當囚犯們站在緊閉大門後卻無力自救時，襲擊監獄絕對不合法。

    據穆罕默迪和囚犯家屬稱，夜間巴士開始將囚犯轉移到其他監獄。與囚犯保持聯繫的穆罕默迪說，至少有65名女性囚犯被送往卡爾恰克監獄。男性囚犯則被送往德黑蘭大監獄，兩處監獄均位於德黑蘭南部。

    穆罕默迪強調，她最擔心的是醫療設施匱乏和衛生條件差。在被關押的女性中，有幾人需要治療，其中包括患有腦瘤的民權運動家拉希米（Raheleh Rahemi）。

    以色列23日針對埃文監獄發動襲擊。圖為救難人員尋找倖存者。（美聯社）

    以色列23日針對埃文監獄發動襲擊。圖為救難人員尋找倖存者。（美聯社）

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