南歐變巨型烤爐！熱浪來襲「氣溫飆44°C」法國84省掛警報

西班牙塞維亞市區氣溫飆破攝氏40度，一名女子拿扇遮陽避暑。南歐正遭熱浪侵襲，法國、義大利與西班牙多地發布高溫警戒。（法新社）

2025/06/30 16:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕南歐正遭遇近年最嚴重的熱浪襲擊。根據《法新社》6月30日報導，從法國、義大利到西班牙，氣溫飆升至攝氏44度，不僅遊客在景點中暑送醫，多地也傳出野火與急診室爆量。法國氣象局已對本土96省中的84省發布「橘色熱浪警戒」，專家警告這波高溫將在7月1日與2日達到高峰，並與氣候變遷密切相關。

在義大利，全國21個城市進入極端高溫的「紅色警戒」。有英國遊客表示，她的母親在羅馬競技場外熱到差點昏倒，只能就近送醫。義大利急診醫學會指出，全國急診室出現大量中暑與熱衰竭個案，病患人數較平日暴增10％以上。

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西班牙方面，29日南部與西南地區高溫達44度，首都馬德里氣溫逼近40度。當地居民直言：「這種熱度對這個季節來說太不尋常。」

為因應熱浪，各國當局緊急部署醫療資源，義大利、法國多地派遣救護車常駐觀光景點，隨時應付遊客不適。由於城市鋪面密集、綠地稀少，城市熱島效應進一步放大熱浪威力，醫療系統面臨沉重壓力。

法國生態轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnès Pannier-Runacher）坦言：「這是一種前所未見的狀況。」

不僅人類受苦，地中海的生態系也正因熱浪劇變。義大利環境保護與研究高等研究院（ISPRA）指出，隨著海水升溫，獅子魚與銀頰毒魨等熱帶魚類正大舉入侵義大利南部海域。這些魚類具有毒性，對人類健康與當地生態皆構成威脅。

ISPRA呼籲漁民與遊客一旦目擊，應即刻回報，避免誤食或刺傷。研究人員強調，未來此類物種入侵恐將更常見，反映地中海已逐漸「熱帶化」。

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