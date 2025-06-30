為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    三麗鷗人氣角色排行出爐 「布丁狗」睽違9年奪下全球冠軍

    由日本三麗鷗（サンリオ）官方舉辦、邀請全球粉絲參加的第40屆人氣投票大賽「肖像大賞」，在昨（29）日公布投票結果。（圖擷取自@sanrio_ranking 社群平台「X」）

    由日本三麗鷗（サンリオ）官方舉辦、邀請全球粉絲參加的第40屆人氣投票大賽「肖像大賞」，在昨（29）日公布投票結果。（圖擷取自@sanrio_ranking 社群平台「X」）

    2025/06/30 18:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由日本三麗鷗（サンリオ）官方舉辦、邀請全球粉絲參加的第40屆人氣投票大賽「肖像大賞」，在昨（29）日公布投票結果，由「布丁狗」（ポムポムプリン）擊敗5連霸的「大耳狗」（シナモロール），睽違9年拿下全球總冠軍。同時，布丁狗還榮登包含台灣在內，總計9個國家的人氣冠軍寶座。

    綜合日媒報導，一年一度的全球人氣投票大賽「三麗鷗肖像大賞」（サンリオキャラクター大賞），今年共有90個三麗鷗旗下角色參加，並開放包含日本、台灣、南韓、泰國、澳洲、美國、巴西、英國、法國、德國、西班牙、義大利等14個國家的粉絲投票，總投票數突破6300萬。

    本屆肖像大賞冠軍，是在1996年誕生的布丁狗，牠是一隻全身圓滾滾、頭上戴著棕色貝雷帽的黃金獵犬，興趣是蒐集鞋子、睡覺、做布丁體操等。報導指出，布丁狗上一次獲得肖像大賞冠軍是在2016年，這次是牠第4次拿下冠軍；另外，布丁狗在14個進行投票的國家，不僅全都挺進前5名，還獲得總計9個國家的人氣榜首。

    至於第2名，則是曾從2020年開始蟬聯5屆冠軍、擁有夢幻藍眼白膚外型的大耳狗；第3名為同樣是狗狗形象、近年人氣聲勢極高的「帕恰狗」（ポチャッコ）。今年迎接誕生20周年、人氣同樣爆炸性成長的「酷洛米」（クロミ）排名第4；三麗鷗的經典代表角色Hello Kitty（ハローキティ、凱蒂貓），則是排名第5。

    一年一度的全球人氣投票大賽「三麗鷗肖像大賞」，今年共有90個三麗鷗旗下角色參加，並開放包含台灣等14個國家的粉絲投票。（圖擷取自「サンリオキャラクター大賞」官網）

    一年一度的全球人氣投票大賽「三麗鷗肖像大賞」，今年共有90個三麗鷗旗下角色參加，並開放包含台灣等14個國家的粉絲投票。（圖擷取自「サンリオキャラクター大賞」官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播