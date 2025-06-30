三麗鷗人氣角色排行出爐 「布丁狗」睽違9年奪下全球冠軍

由日本三麗鷗（サンリオ）官方舉辦、邀請全球粉絲參加的第40屆人氣投票大賽「肖像大賞」，在昨（29）日公布投票結果。（圖擷取自@sanrio_ranking 社群平台「X」）

2025/06/30 18:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本三麗鷗（サンリオ）官方舉辦、邀請全球粉絲參加的第40屆人氣投票大賽「肖像大賞」，在昨（29）日公布投票結果，由「布丁狗」（ポムポムプリン）擊敗5連霸的「大耳狗」（シナモロール），睽違9年拿下全球總冠軍。同時，布丁狗還榮登包含台灣在內，總計9個國家的人氣冠軍寶座。

綜合日媒報導，一年一度的全球人氣投票大賽「三麗鷗肖像大賞」（サンリオキャラクター大賞），今年共有90個三麗鷗旗下角色參加，並開放包含日本、台灣、南韓、泰國、澳洲、美國、巴西、英國、法國、德國、西班牙、義大利等14個國家的粉絲投票，總投票數突破6300萬。

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本屆肖像大賞冠軍，是在1996年誕生的布丁狗，牠是一隻全身圓滾滾、頭上戴著棕色貝雷帽的黃金獵犬，興趣是蒐集鞋子、睡覺、做布丁體操等。報導指出，布丁狗上一次獲得肖像大賞冠軍是在2016年，這次是牠第4次拿下冠軍；另外，布丁狗在14個進行投票的國家，不僅全都挺進前5名，還獲得總計9個國家的人氣榜首。

至於第2名，則是曾從2020年開始蟬聯5屆冠軍、擁有夢幻藍眼白膚外型的大耳狗；第3名為同樣是狗狗形象、近年人氣聲勢極高的「帕恰狗」（ポチャッコ）。今年迎接誕生20周年、人氣同樣爆炸性成長的「酷洛米」（クロミ）排名第4；三麗鷗的經典代表角色Hello Kitty（ハローキティ、凱蒂貓），則是排名第5。

一年一度的全球人氣投票大賽「三麗鷗肖像大賞」，今年共有90個三麗鷗旗下角色參加，並開放包含台灣等14個國家的粉絲投票。（圖擷取自「サンリオキャラクター大賞」官網）

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