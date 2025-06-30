為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「多人中槍2人倒地 我被困住了」 美勇消撲滅大火遭伏擊錄音公布

    美國愛達荷州庫特內郡29日發生森林野火，消防隊員撲滅火勢時遭槍手伏擊，造成2人死亡與多人受傷。（路透）

    美國愛達荷州庫特內郡29日發生森林野火，消防隊員撲滅火勢時遭槍手伏擊，造成2人死亡與多人受傷。（路透）

    2025/06/30 16:54

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國愛達荷州庫特內郡（Kootenai County）29日發生森林野火，當消防隊員在起火點附近撲滅火勢時遭槍手伏擊，造成2人死亡與多人受傷，當局隨後在附近發現1名男子的屍體和一把槍。現場錄音記錄消防員撥打求救電話的瞬間，1名消防員稱，現場出現緊急情況，需執法部門立即趕來。

    根據《Fox News》報導，該消防員表示「我們需要執法部門立刻過來，有2人中彈倒地，多人中槍……我被困住了。」

    該消防員還指出「我很清楚這是故意縱火，就是為了把我們引過來。」

    庫特奈縣（Kootenai）警長諾里斯（Robert Norris）在29日下午晚些時候的記者會上聲稱，2名消防員遇難，還有1名消防員接受手術後生命垂危，但情況穩定。當局利用手機訊息追蹤到疑似狙擊手屍體。因過於危險，消防隊員不得不撤退，灌木叢大火繼續構成威脅。

    愛達荷州州長利特爾（Brad Little）聲稱，事件中有多名消防員遭到攻擊。他在X上說，多名消防員在愛達荷州撲滅火災時遭到襲擊，這是對勇敢消防員惡劣且直接的攻擊。他呼籲，所有愛達荷州人為消防員及其家人祈禱，並耐心等待更多消息。

    利特爾補充，由於火災仍在持續中，請民眾遠離該區域，以便執法人員和消防員能夠順利執行任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播