「多人中槍2人倒地 我被困住了」 美勇消撲滅大火遭伏擊錄音公布

美國愛達荷州庫特內郡29日發生森林野火，消防隊員撲滅火勢時遭槍手伏擊，造成2人死亡與多人受傷。（路透）

2025/06/30 16:54

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國愛達荷州庫特內郡（Kootenai County）29日發生森林野火，當消防隊員在起火點附近撲滅火勢時遭槍手伏擊，造成2人死亡與多人受傷，當局隨後在附近發現1名男子的屍體和一把槍。現場錄音記錄消防員撥打求救電話的瞬間，1名消防員稱，現場出現緊急情況，需執法部門立即趕來。

根據《Fox News》報導，該消防員表示「我們需要執法部門立刻過來，有2人中彈倒地，多人中槍……我被困住了。」

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該消防員還指出「我很清楚這是故意縱火，就是為了把我們引過來。」

庫特奈縣（Kootenai）警長諾里斯（Robert Norris）在29日下午晚些時候的記者會上聲稱，2名消防員遇難，還有1名消防員接受手術後生命垂危，但情況穩定。當局利用手機訊息追蹤到疑似狙擊手屍體。因過於危險，消防隊員不得不撤退，灌木叢大火繼續構成威脅。

愛達荷州州長利特爾（Brad Little）聲稱，事件中有多名消防員遭到攻擊。他在X上說，多名消防員在愛達荷州撲滅火災時遭到襲擊，這是對勇敢消防員惡劣且直接的攻擊。他呼籲，所有愛達荷州人為消防員及其家人祈禱，並耐心等待更多消息。

利特爾補充，由於火災仍在持續中，請民眾遠離該區域，以便執法人員和消防員能夠順利執行任務。

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