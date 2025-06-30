丈夫過世2年後竟被炒魷魚！ 美同志教師因一紙訃聞丟飯碗

在天主教學校任職21年的資深音樂老師馬克．理查茲（Mark Richards），在其同性丈夫過世近兩年後，因一份訃聞遭人舉報，而被校方以違反「道德條款」為由解僱。（圖：WDSU/X）

2025/06/30 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》6月29日報導，美國紐奧良地區一所天主教學校的資深音樂老師理查茲（Mark Richards），在其同性丈夫過世近兩年後，因一份提及兩人婚姻關係的訃聞，遭一名家長向校方舉報，最終被服務了21年的學校解僱，引發當地社群的強烈反彈。

理查茲在一封寫給學校社群的電子郵件中解釋，他的丈夫梅辛格（John Messinger）於2023年9月因心臟病發過世後，刊登的訃聞中將理查茲列為其丈夫。儘管他的同性婚姻在校內早已是「公開的秘密」，且在他丈夫過世時，學校的每個人都對他「非常同情與支持」，但這一切都在一名「心懷不滿」的家長向教區官員投訴後變了調。

請繼續往下閱讀...

理查茲表示，他在6月25日被正式解僱，校方給出的唯一理由，就是因為「我是一名同性戀者」。

他所任職的聖方濟沙勿略學校（St. Francis Xavier School），其教師聘僱合約中，包含了一條禁止違反天主教會婚姻規定、或從事同性戀行為的「道德條款」。理查茲坦言，過去21年來，他每年都簽署這份合約，雙方對此始終抱持著「心照不宣」的默契。

「這簡直是在背後捅了一刀，」理查茲向當地媒體WDSU電視台表示，「這種事真的該停止了。在自由世界的其他地方，根本沒人覺得同性戀是什麼大不了的事。」

理查茲的解僱引發了校內家長的強烈不滿。一份由家長發起的請願書，稱這次解僱是「不公正的」，並讚揚理查茲是「學生生命中善良與理解的燈塔」，在短時間內就收集了約1500個簽名。許多家長公開呼籲，要求教區廢除合約中歧視同性戀的「道德條款」。

校方則對外聲稱，理查茲對解僱情況的描述「不完全準確」，但以法律因素為由，拒絕提供更多細節，僅強調「此決定是最終的，不會重審」，並表示所有決策都是為了「維護天主教信仰的教誨」。

諷刺的是，紐奧良總教區近年來正深陷巨大的財務與道德危機。他們在2020年聲請破產保護，主要目的就是為了以盡可能低的成本，解決數十年來旗下神職人員對數百名兒童的性侵指控。目前，教區提出的和解金額，仍遠低於受害者律師的要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法