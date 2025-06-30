上海樂高樂園又出事！雲霄飛車卡半空 十多人高溫曝曬40分鐘嚇哭

中國上海樂高樂園內的雲霄飛車突然故障，造成十多名遊客在烈日下受困40多分鐘。（擷取自微博）

2025/06/30 16:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海「樂高樂園」（Legoland）甫於6月20日展開試營運，卻連續發生設施故障事件。繼4D劇院噴水系統異常導致遊客全身濕透後，近日再傳雲霄飛車「樂高大飛車」在高溫中突發停擺，導致十多名遊客被困半空長達40分鐘。

綜合中媒報導，最新事故發生於6月28日中午12時許，當時上海氣象單位發布高溫橙色預警。園區內熱門設施「樂高大飛車」在運行過程中，於上坡段突然停擺，整列車廂懸吊於傾斜軌道上，受困乘客無遮蔽地曝曬在烈日下，甚至有人因恐慌或酷熱而情緒失控哭泣。

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樂園工作人員隨即趕抵現場展開應變，並在約40分鐘後協助所有受困乘客安全撤離，所幸無人受傷。園方強調，事故發生後已依標準流程進行處理，「所有遊客均已安全有序撤離」，而該設施已於當日下午恢復營運。

無獨有偶，園區試營運首日也爆出4D劇院設備異常，影片播放期間，原設計為提升體驗的頭頂噴水裝置卻「失控狂噴」，部分座位如同瀑布傾瀉，遊客濕透無法觀賞完畢，引發不滿。

針對連環事故，樂高樂園表示將持續追蹤受影響遊客情況，並強化設施檢修與安全檢查，以保障後續營運品質。不過，相關問題已引發不少中國網友質疑設施穩定性及開園準備是否充足，「試營運階段就敢讓遊客上車？」、「28日中午12點，室外溫度有38度吧，還曬40分鐘」、「今天才知道試營運就發生多次事故，微博上完全沒啥熱度，建議別去，安全第一」。

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