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    日本男高中生為惡作劇「狂噴殺蟲劑」 13人呼吸困難緊急送醫

    日本神奈川縣當地一間高中在今（30日）上午，傳出有人在校內噴灑大量不明化學物質，有18名師生不慎吸入，13人陸續出現「呼吸困難」等身體不適，被緊急送醫治療。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本神奈川縣當地一間高中在今（30日）上午，傳出有人在校內噴灑大量不明化學物質，有18名師生不慎吸入，13人陸續出現「呼吸困難」等身體不適，被緊急送醫治療。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/06/30 16:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣當地一間高中在今（30日）上午，傳出有人在校內噴灑不明化學物質，有18名師生不慎吸入，陸續出現「呼吸困難」等身體不適，其中13人被緊急送醫治療。警方表示，已將噴灑者控制並進行調查，嫌犯為該校的一名男學生，他聲稱自己是為了惡作劇，所以才在校內噴灑「殺蟲劑」。

    綜合日媒報導，這起事發在今天上午11點左右，地點則是位於神奈川縣座間市的縣立相模向陽館高中。警方表示，接獲該校教職員通報，校內一名高三男學生突然在校內走廊噴灑「疑似催淚瓦斯」的氣體，導致至少18名學生與教職員身體不適，其中13人因不適症狀比較嚴重，已被校方緊急叫救護車送往醫院，所幸目前並未傳出生命危險。

    警方表示，涉案男學生在警方到場前，就被教師們制止與控制，之後被交給警方進行調查，他向警方供稱，自己噴灑的氣體是殺蟲劑，目的則是惡作劇。報導指出，警方仍在進一步釐清該氣體物質的實際成分，以及涉案男學生的犯案動機，並將根據調查結果處理後續事宜。

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