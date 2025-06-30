川普放話曼達尼若當選紐約市長 必需「做正確的事」才有資金

美國總統川普表示，如果民主黨候選人曼達尼當選紐約市長，那就必需「做正確的事」，否則他可能會面臨失去資金風險。（路透）

2025/06/30 16:11

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普29日在《Fox News》採訪中表示，如果民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長，那就必需「做正確的事」，否則他可能會面臨失去資金風險。

根據《CNBC》報導，川普對《Fox News》的巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）說，「如果他（曼達尼）真的當選，就必需做正確的事，否則拿不到任何錢。」

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這不是川普第一次威脅停止向抱持反對立場的地方政客提供聯邦資金。他先前曾威脅要取消加州聯邦資助，原因是州長紐森（Gavin Newsom）對跨性別運動員參與女子運動項目的政策。

川普也向所有紐約市長候選人發出廣泛警告。他聲稱「無論誰當紐約市長都要規矩點，否則聯邦政府將在財政上對他們進行嚴厲打擊。」

值得注意的是，川普以前就發表過針對曼達尼的言論。曼達尼在紐約市民主黨市長初選擊敗前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）後，川普25日下午於Truth Social上表示，曼達尼是「徹頭徹尾的共產主義瘋子」（a 100% Communist Lunatic）。

川普聲稱「我們以前也遇到過激進左翼人士，但這次的情況有點荒謬，他（曼達尼）看起來糟透了，嗓音刺耳，不太聰明，背後支持他的全是「AOC+3」傻瓜，就連我們偉大的巴勒斯坦參議員（Palestinian Senator）、哭啼啼的舒默（Chuck Schumer），也對他卑躬屈膝。」

所謂「AOC+3」，是指民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和與她關係親近的3位盟友。民主黨參議院少數黨領袖舒默是猶太人，沒有巴勒斯坦血統。

對於川普針對自己一事，曼達尼在《NBC News》的《會見媒體》（Meet the Press）中指出，他已開始習慣川普討論他的外表、聲音、來自哪裡、他是誰等。

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