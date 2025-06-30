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    妙齡女搭「摩托計程車」沒錢付 欲以身相許抵36元車資被報警

    東南亞地區常見摩托計程車，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    東南亞地區常見摩托計程車，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/06/30 16:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國烏隆他尼府近日發生離譜案件，一名23歲女子搭乘摩托計程車抵達目的地後，竟以「沒錢」為由拒絕支付40泰銖（約新台幣36元）車資，還試圖以發生性關係作為代價。

    據《曼谷郵報》報導，當地時間26日晚上7時30分，一名摩托車騎士載送女乘客抵達目的地，對方聲稱沒有錢支付車費，反而提出要他進房「以身相許」。司機不願接受，選擇報警處理。警方到場前，一名29歲男子從房內走出，透過網路銀行支付女子的車資。

    男子向警方表示，他並不認識該女子，但過去一個月常見她出沒宿舍區，搭車後要求當地居民幫她付錢，隨後便進入他人住處。他補充，自己僅出於同情心幫忙，不希望女子進屋，以免引發家庭誤會，因為他妻子正懷孕。

    女子則辯稱，她只是孤單想找人說話，否認有吸毒或提供毒品。警方後來陪同她返回住處，見到其72歲祖母。祖母透露，孫女過去有吸毒紀錄，導致精神狀況不穩，時常在夜間外出搭車卻不付錢，懇請警方協助其接受治療。警方則表示，女子目前症狀不屬重度精神病患，建議家屬在日間安排就醫。

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