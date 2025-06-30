空姐親吐與機師高空激戰是真的！ 3步驟一進一出就搞定

一名資深空姐揭露，確實有機組人員喜歡「高空辦事」。（法新社資料照）

2025/06/30 16:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名資深空服員蜜絲特（Cierra Mistt）近日在一段影片中大爆料，稱機師和空服員確實會在空中偷偷發生性關係，她還曝光為了在3萬英尺的高空中享受性愛，機組人員必須遵守一套嚴格的規則。

《紐約郵報》 報導，蜜絲特擁有豐富飛行經歷，她日前在一段影片中揭露，只要選對航班與夥伴，就能順利加入高空性愛俱樂部。

她說明，通常飛機駕駛艙裡至少有2名機師，而且飛行過程中，駕駛艙裡必須始終至少有兩人。「如果一名機師餓了或想上廁所，他就必須走出駕駛艙，但空服員必須進入駕駛艙替補，而這時便是最佳時機。」

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但為確保成功，機師與空服員必須遵守三個原則，首先是挑選值得信賴且知情的組員，第二是選擇平穩的航線。

至於第三個原則，蜜絲特說，「一旦做到前兩項，第三件事就非常簡單了」，只要｢讓一名機師從駕駛艙出來，讓一名空服員進去」。蜜絲特笑著說：「乘客根本不知道駕駛艙裡發生了什麼，飛機處於自動駕駛狀態。」

機上性行為雖然未被正式認定為違法行為，但部分空服員對此表示反感，也有網友留言嘲諷說「這就是所有飛機墜毀的原因」，「飛行員被空服人員分散了注意力！」

還有網友開玩笑說：「我才想說，為什麼機師下飛機跟我道別時滿頭大汗。」

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