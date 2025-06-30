10天狂搖逾650次！ 日本鹿兒島外海又發生地震 最大震度4級
日本鹿兒島吐噶喇群島近海，在當地時間今（30）日中午12點36分（台灣時間11點36分），發生規模4.5地震，震源深度20公里，最大震度4級。（圖擷取自UN_NERV 社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海，在當地時間今（30）日中午12點36分（台灣時間11點36分），發生規模4.5地震，震源深度20公里，最大震度4級，根據日本氣象廳表示，此次地震不會引發海嘯。日媒指出，吐噶喇群島自21日起連續發生有感地震，截至30日為止，已累計發生超過650餘次。
綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測紀錄，此次地震震央位於鹿兒島縣吐噶喇群島外海（北緯29.3度、東經129.4度），震源深度約20公里，地震規模初估為4.5；鹿兒島縣十島村惡石島觀測到最大震度4級，十島村小寶島也觀測到震度2的搖晃。氣象廳表示，此次地震沒有發生海嘯風險。
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此外，根據日本氣象廳統計，截至當地時間中午12點分（台灣時間上午11點），鹿兒島吐噶喇列島觀測到至少657次震度1以上的地震。
【地震情報】— 気象・防災チャンネル （@kisho_bousai） June 30, 2025
12時36分頃、トカラ列島で震度4の地震がありました。
《地震詳細》
震源地：トカラ列島近海
深さ：20km
規模：M4.5
津波：なし
《備考》
現時点で、今月21日以降に付近で発生した震度1以上の地震は600回以上、震度3以上の地震は約50回となっています。 pic.twitter.com/YlrEkshuIn
????音声あり— 特務機関NERV （@UN_NERV） June 30, 2025
【地震情報 2025年6月30日】
12時36分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM4.5、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/5xcPhHMg5T
【地震情報】 12時40分 気象庁発表— 地震速報 （@EqAlarm） June 30, 2025
発生日時: 2025-06-30 12:36ごろ
震央地名: トカラ列島近海
震源位置: 29.3N 129.4E 20km
マグニチュード: 4.5
最大震度: 4
この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/hzx8fydbn5