10天狂搖逾650次！ 日本鹿兒島外海又發生地震 最大震度4級

日本鹿兒島吐噶喇群島近海，在當地時間今（30）日中午12點36分（台灣時間11點36分），發生規模4.5地震，震源深度20公里，最大震度4級。（圖擷取自UN_NERV 社群平台「X」）

2025/06/30 14:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海，在當地時間今（30）日中午12點36分（台灣時間11點36分），發生規模4.5地震，震源深度20公里，最大震度4級，根據日本氣象廳表示，此次地震不會引發海嘯。日媒指出，吐噶喇群島自21日起連續發生有感地震，截至30日為止，已累計發生超過650餘次。

綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測紀錄，此次地震震央位於鹿兒島縣吐噶喇群島外海（北緯29.3度、東經129.4度），震源深度約20公里，地震規模初估為4.5；鹿兒島縣十島村惡石島觀測到最大震度4級，十島村小寶島也觀測到震度2的搖晃。氣象廳表示，此次地震沒有發生海嘯風險。

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此外，根據日本氣象廳統計，截至當地時間中午12點分（台灣時間上午11點），鹿兒島吐噶喇列島觀測到至少657次震度1以上的地震。

【地震情報】 12時40分 気象庁発表

発生日時: 2025-06-30 12:36ごろ

震央地名: トカラ列島近海

震源位置: 29.3N 129.4E 20km

マグニチュード: 4.5

最大震度: 4

この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/hzx8fydbn5 — 地震速報 （@EqAlarm） June 30, 2025

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