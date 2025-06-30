日本議員年收入曝！人均破500萬 自民黨8人擠進前10

日本參議院、眾議院30日公布國會議員2024年收入相關報告。圖為日本國會議事堂。（美聯社資料照）

2025/06/30 15:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本參議院、眾議院30日公布國會議員2024年收入相關報告，總計527人，人均收入為2513萬日元（約新台幣510萬元），與2023年人均收入相比減少了17萬日元（約新台幣3.5萬元）。

據《共同社》報導，年收入最高的是自民黨籍眾議員中西健治，以6億6245萬日元（約新台幣1億3400萬元）連續3年位居第一。前十名共有8人隸屬自民黨，立憲民主黨、國民民主黨則各有1人。年收入超過1億日元的國會議員，從2023年的7人減至4人。

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此前，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情削減2成的議員薪資自2022年8月起恢復全額發放，人均收入未有顯著變化。

中西健治收入較2023年縮水8435萬日元（約新台幣1700萬元）。除出售股票獲利4億9713萬日元外，他還獲得股利1億4151萬日元。

排名第二的自民黨籍參議員赤松健，年收入為2億2658萬日元（約新台幣4580萬元）。出售土地和房地產獲利達1億8997萬日元。

日本首相石破茂年收入則為3041萬日元（約新台幣615萬元），排名第42位。

此外，日本政府每月向國會議員發放的100萬日元（約新台幣20萬元）「調查研究宣傳逗留費」（前稱文件通信交通逗留費）不屬薪資報酬，因此未列入報告金額。

各政黨人均收入方面，自民黨以2822萬日元（約新台幣570萬元）連續8年居首；其後依序是國民民主黨2464萬日元（約新台幣500萬元）、日本維新會2308萬日元（約新台幣465萬元）、立民黨2188萬日元（約新台幣440萬元）。

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