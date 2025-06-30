納坦雅胡貪腐審判喊卡 以國安理由延後開庭

以色列耶路撒冷地區法院已取消本週關於總理納坦雅胡貪腐案的審理。（美聯社）

2025/06/30 13:14

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普上週呼籲，應立即取消以色列總理納坦雅胡的貪腐審判，或直接給予特赦，並稱讚納坦雅胡是「為以色列做了這麼多的偉大英雄」。目前以色列耶路撒冷地區法院已取消本週關於納坦雅胡貪腐案的審理，接受他以機密外交與安全理由所提出的請求。

根據《衛報》報導，耶路撒冷地區法院在裁決中表示「根據已給出的解釋……我們部分接受該請求，並暫時取消原定於本週舉行的納坦雅胡先生聽證會」。該裁決指出，納坦雅胡、以色列情報機構摩薩德負責人和軍事情報局局長提出的新理由，足以證明取消聽證會是合理的。

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納坦雅胡於2019年被控受賄和詐欺，但他否認了所有指控。他將針對他的指控描述為一場精心策劃的左翼獵巫行動，旨在推翻一位民選的右翼領導人。

在其中一起案件中，納坦雅胡和妻子薩拉（Sara）被指控，收受億萬富翁贈送價值超過26萬美元（約759萬新台幣）奢侈品，例如雪茄、珠寶和香檳，以換取政治利益。

在另外兩起案件中，納坦雅胡被指控試圖與2家以色列媒體談判，以獲得更有利的報導。自2020年5月開庭後，納坦雅胡已多次要求延後審判。

納坦雅胡律師曾請求法庭允許他在接下來的兩週內出庭作證，好讓他能專注於停火後與伊朗的安全事務，和以色列人質仍被扣留在加薩的情況。律師向法院提交納坦雅胡日程安排，以表明「國家需要總理將全部時間和精力投入到當前的政治、國家和安全問題上」。

法院最初駁回律師請求，但在29日的裁決中表示，聽取納坦雅胡和其他高級官員的主張後決定改變判決。

值得注意的是，對川普高調支持納坦雅一事，ㄧ些人抱持不滿。以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）聲稱，川普不應干涉一個獨立國家的司法審判。

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