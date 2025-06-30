不滿空襲伊朗成效遭洩密 川普揚言強迫記者供出消息來源

川普不排除將強迫記者揭露洩密者，以捍衛空襲伊朗成果。（美聯社資料照）

2025/06/30 12:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反擊媒體對其空襲伊朗成效的負面報導，美國總統川普再次升級對新聞界的威脅。根據英國《衛報》29日報導，川普在一場電視專訪中表示，他正考慮以「國家安全」為由，強迫報導美國情報評估外洩細節的記者，供出其消息來源，並揚言若不服從，將對記者與消息來源一併起訴。

這起爭議的導火線，是一份外洩的美國國防情報局（DIA）初步評估報告。包括《紐約時報》與CNN在內的多家媒體引述該報告指出，美軍近期對伊朗核設施的空襲，成效「相當有限」，僅將伊朗的核計畫延遲了數個月。

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這份報告的內容，與川普政府的官方說法大相逕庭。川普本人多次堅稱，空襲是「完美的」，已「摧毀」了三處核設施。在29日播出的福斯新聞（Fox News）專訪中，他再次駁斥外洩的情報評估「不完整且帶有偏見」，並將矛頭指向民主黨與媒體，稱其分享機密分析的行為「不愛國」。

川普更進一步闡述了他的構想：「你走上前去告訴記者，『這是國家安全，誰給你的消息？』你必須這麼做。我猜我們將會做這樣的事。」

此番言論立即引發巨大爭議。在美國，記者受憲法第一修正案的保護，通常有權不透露其消息來源，這被視為監督政府的「記者特權」（Reporter's privilege）。然而，原文也指出，此項權利並非絕對，存在其限制。由總統公開威脅動用國家權力來挑戰此一特權，被視為對新聞自由的嚴重施壓。

在此次專訪前，川普的律師已致函《紐約時報》，指控其報導損害了總統聲譽，是「虛假、誹謗且不愛國的」，並要求其「撤稿與道歉」。

與此同時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的社群帳號則發文嘲諷，稱川普需要「誇大其詞，來掩蓋真相」。這場圍繞著空襲成效的「敘事戰爭」，正從美伊之間，延燒至白宮與美國媒體的對立前線。

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